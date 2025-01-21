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Aksaray’da 36 Metrelik Tünel Kazan Defineci Samanlarla Gizlemeye Çalıştığı Yerde Suçüstü Yakalandı

Aksaray’da 36 Metrelik Tünel Kazan Defineci Samanlarla Gizlemeye Çalıştığı Yerde Suçüstü Yakalandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.01.2025 - 14:32

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Aksaray’da define avına çıkan bir kişi, Eşmekaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafınca yakalandı. 36 metre uzunluğunda ve 2 metre derinliğinde tünel kazan kişi, gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede etkileşim aldı. İzleyiciler define arayan kişinin işçiliğini konuşmalara doyamadı. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA

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Kazı yapan kişi tünelin başlangıcını gizlemek için samanlarla çevrelemişti.

Kazı yapan kişi tünelin başlangıcını gizlemek için samanlarla çevrelemişti.

Ancak işe yaramadı ve suçüstü yakalandı. 1 dedektör, 1 görüntü ünitesi, 3 detektör arama başlığı, 1 arama çubuğu, 1 görüntü ünitesi ve detektör taşıma yeleği, 1 şarj adaptörü, 2 bakır çubuk ve materyaller bulundu.

Ancak işe yaramadı ve suçüstü yakalandı. 1 dedektör, 1 görüntü ünitesi, 3 detektör arama başlığı, 1 arama çubuğu, 1 görüntü ünitesi ve detektör taşıma yeleği, 1 şarj adaptörü, 2 bakır çubuk ve materyaller bulundu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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