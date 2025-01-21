Bir Vinç Operatörü “Aylık 150 Bin TL Kazanıyorlar” Haberlerlerine Açıklık Getirdi

@genctg adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler son zamanlarda gündemde olan bir konuya açıklık getirdi. Vinç operatörlerinin 150 bin TL aylık kazancı olduğunu sizler de duymuş olabilirsiniz. Gençler de bir vinç operatörüyle röportaj yaptı. Kendisi detayları anlattı. Gelin birlikte bakalım.
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Vinç operatörü böyle bir kazancın doğru olmadığını, ağır işte çalışan operatörlerin bile ancak o kazançlara ulaştığını söyledi.
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İstanbul ve çevresinde çalışan vinç operatörlerinin gerçekçi kazancının ise aylık 80 bin TL olduğunu söyledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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