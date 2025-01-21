Bir Vinç Operatörü “Aylık 150 Bin TL Kazanıyorlar” Haberlerlerine Açıklık Getirdi

@genctg adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler son zamanlarda gündemde olan bir konuya açıklık getirdi. Vinç operatörlerinin 150 bin TL aylık kazancı olduğunu sizler de duymuş olabilirsiniz. Gençler de bir vinç operatörüyle röportaj yaptı. Kendisi detayları anlattı. Gelin birlikte bakalım.