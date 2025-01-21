Özlem Gürses’in Programına Katılan Celal Şengör, “Fırsat Eşitliği Olmasın” Sözleriyle Gündem Oldu
Özlem Gürses’in Programına Katılan Celal Şengör, “Fırsat Eşitliği Olmasın” Sözleriyle Gündem Oldu
Gazeteci Özlem Gürses’in, “Bana Evde Anlat” konseptiyle YouTube platformunda yayınladığı programının son konuğu Celal Şengör olmuştu. Geçtiğimiz gün yayınlanan programdan kesitler sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Celal Şengör’ün Neşet Ertaş’ı tanımadığını söylemesi, Türkiye’de yaşama sebepleri epey konuşulmuştu. Şengör şimdiyse fırsat eşitliği hakkında söylemleriyle karşımızda.
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Soru cevap şeklinde ilerleyen programda Gürses, memleketçe ilginç bir dönemden geçtiğimize değinmişti.
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Ülkecek yeniden yükselişe geçebilmemizi “Nüfus tayin edecek” sözleriyle dile getiren Şengör ek olarak ise, “Fırsat eşitliği olmasın, önüne gelene aynı fırsatı vermeyelim” ifadeleriyle dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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