Celal Şengör'ün Neşet Ertaş'ın Adını Duymadığını Açıklaması Herkesi Dumur Etti
Celal Şengör'ün Neşet Ertaş'ın Adını Duymadığını Açıklaması Herkesi Dumur Etti
Prof. Dr. İlber Ortaylı ile yaptığı programlar ile konuşulan Prof. Dr. Celal Şengör, bu kez yeni açıklamalarıyla gündemde. Şengör, Özlem Gürses'in programında türkü dinlemediğini ve Neşet Ertaş'ı tanımadığını söyledi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan açıklamanın detaylarına gelin birlikte bakalım.
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Celal Şengör'ün özellikle İlber Ortaylı ile yaptığı sohbetler büyük bir ilgi ile seyrediliyor. İkilinin sohbetleri sırasında verdiği bilgiler herkesin ilgisini çekiyor.
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Zaman zaman yaptığı sivri açıklamalarla gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Özlem Gürses'in programında yaptığı yeni açıklamalarla konuşuluyor.
Şengör'ün Neşet Ertaş ile ilgili söylediği sözler sosyal medyada bugün TT oldu.
Programda Rumeli türküleri hariç hiç türkü dinlemediğini söyleyen Şengör, Özlem Gürses'in "Hiç Neşet Ertaş dinlemediniz mi?" sorusuna "Tanımıyorum, adını duymadım. Dürüst olmak lazım" şeklinde cevap verdi.
Celal Şengör'e X platformundan gelen tepkilerin bazıları şöyle 👇
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