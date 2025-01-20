Celal Şengör'ün Neşet Ertaş'ın Adını Duymadığını Açıklaması Herkesi Dumur Etti

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile yaptığı programlar ile konuşulan Prof. Dr. Celal Şengör, bu kez yeni açıklamalarıyla gündemde. Şengör, Özlem Gürses'in programında türkü dinlemediğini ve Neşet Ertaş'ı tanımadığını söyledi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan açıklamanın detaylarına gelin birlikte bakalım.