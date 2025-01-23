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Türkiye’nin En Yoğun Hastanesi: Doktorlar Günde Kaç Hasta Baktıklarını Kıyasladı

Türkiye’nin En Yoğun Hastanesi: Doktorlar Günde Kaç Hasta Baktıklarını Kıyasladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.01.2025 - 11:03

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Bir grup doktor “Türkiye’nin en yoğun hastanesinde kaç hasta bakıyoruz” başlığıyla video paylaştı. Veriler doğrultusunda tüm doktorlar günde kaç hasta baktıklarını söylemişti. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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Bir doktor 650, diğer doktor 420, bir başka doktor 586, video sahibi doktor ise 654 hasta bakmıştı.

Bir doktor 650, diğer doktor 420, bir başka doktor 586, video sahibi doktor ise 654 hasta bakmıştı.

Rekorları ise daha fazlaydı. Acilde bir nöbet gününde veriler bu şekildeydi.

Rekorları ise daha fazlaydı. Acilde bir nöbet gününde veriler bu şekildeydi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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