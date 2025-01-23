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Murat Yalçın Adlı Şahıs Açtığı Canlı Yayında Atatürk’e Hakaretler Yağdırdı

Murat Yalçın Adlı Şahıs Açtığı Canlı Yayında Atatürk’e Hakaretler Yağdırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.01.2025 - 13:25

Murat Yalçın adlı bir şahsın açtığı canlı yayında Atatürk’e hakaretler ettiği anlar Mynet WhatsApp ihbar hattına geldi. Şahıs, Atatürk’ü hiç sevmediğini ve hiçbir zaman sevmeyeceğini dile getirirken kendisini kimsenin şikayet edemeyeceğini, adli işlem başlatamayacağını da iddia etti. O anlar kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Atatürk’ün “Ayyaş” olduğunu söyleyen şahıs, “Atatürk Müslüman falan değil, ona düşmanım” dedi.

Atatürk’ün “Ayyaş” olduğunu söyleyen şahıs, “Atatürk Müslüman falan değil, ona düşmanım” dedi.

Kişisel bilgilerini paylaşıp, “Hadi CİMER’e şikayet edin, beni içeri atacak devletin alnını karışlarım” sözlerini ekledi.

Kişisel bilgilerini paylaşıp, “Hadi CİMER’e şikayet edin, beni içeri atacak devletin alnını karışlarım” sözlerini ekledi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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