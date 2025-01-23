Murat Yalçın Adlı Şahıs Açtığı Canlı Yayında Atatürk’e Hakaretler Yağdırdı

Murat Yalçın adlı bir şahsın açtığı canlı yayında Atatürk’e hakaretler ettiği anlar Mynet WhatsApp ihbar hattına geldi. Şahıs, Atatürk’ü hiç sevmediğini ve hiçbir zaman sevmeyeceğini dile getirirken kendisini kimsenin şikayet edemeyeceğini, adli işlem başlatamayacağını da iddia etti. O anlar kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylara geçelim.