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Narin Güran Davasında Mahkeme Başkanının Annesine Tehdit Mesajı: “Eğer Nevzat'a Ceza Vermezse Birini Vururuz”

Narin Güran Davasında Mahkeme Başkanının Annesine Tehdit Mesajı: “Eğer Nevzat'a Ceza Vermezse Birini Vururuz”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.01.2025 - 12:11

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın davasını yürüten mahkeme başkanının annesine tehdit mesajı atıldığı ortaya çıktı. Yaşananları TV100’de anlatan Canan Altıntaş gündeme bomba gibi düşecek bilgiler verdi. Altıntaş davanın duruşması görülürken mahkeme başkanının annesine tehdit mesajı atıldığını ifade etti ve o mesajı canlı yayında açıkladı. 

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Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı. Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı. Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluk halinin devamına karar verildi.

Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluk halinin devamına karar verildi.

Narin Güran davasını anbean tüm detaylarıyla takip ederek gelişmelerden Türkiye'yi haberdar eden tv100 muhabiri Canan Altıntaş gündeme bomba gibi düşecek bir bilgi verdi.

Narin Güran davasını anbean tüm detaylarıyla takip ederek gelişmelerden Türkiye'yi haberdar eden tv100 muhabiri Canan Altıntaş gündeme bomba gibi düşecek bir bilgi verdi.

Canan Altıntaş davanın duruşması görülürken Mahkeme Başkanının annesine mesaj atıldığını ifade etti. Altıntaş şu ifadeleri kullandı:

Canan Altıntaş davanın duruşması görülürken Mahkeme Başkanının annesine mesaj atıldığını ifade etti. Altıntaş şu ifadeleri kullandı:

'Bu olay çok ilginç. Biz bunu bir yetkiliden öğrendik. Önemli bir isimden öğrendik teyidini de yaptık. 26 Aralık günü Narin’in duruşması vardı ve bu duruşma sırasında saat 18.00 gibi bir ara verilmişti. Bu ara sırasında Mahkeme Başkanı diğer arkadaşlarıyla birlikte dinlenmeye çekildiği sırada annesinden bir telefon geliyor. Annesi kendisine bir mesaj geldiğini söylüyor. Bu mesajı çeken kişi Mahkeme Başkanının babasına çektiğini düşünüyor. Mesajın yurtdışından geldiği anlaşılıyor.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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