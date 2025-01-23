İsmail Saymaz, Yangının Nedenini Yazdı: “Personeller Mutfakta Mangal Yakıp Söndürmeden Yatmış”
İsmail Saymaz, Yangının Nedenini Yazdı: “Personeller Mutfakta Mangal Yakıp Söndürmeden Yatmış”
Bolu Kartalkaya’daki yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının mutfak bölümünden çıktığı söylense de henüz net bir sonuç açıklanmadı. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’deki köşe yazısında yangının nedeni hakkında duyduğu iddiayı yazdı. İsmail Saymaz’ın iddiasına göre; Personeller gece mutfakta mangal yakmış ve tam söndürmeden yatmış. Gece yangın çığlıklarına uyanıp kaçmışlar.
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Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Yangının çıktığı yerin mutfak katı olduğu belirtilse de yangının nedeni henüz net olarak açıklanmadı.
Halk TV’deki köşe yazısınında Kartalkaya’daki yangın hakkında bilgiler veren gazeteci İsmail Saymaz yangının personellerin mutfakta mangal yakması sonucu oluştuğu yazdı.
İsmail Saymaz yazısında yangının nedeni olarak şunu yazdı: “İddia o ki… Personeller gece mutfakta mangal yakmış ve tam söndürmeden yatmış. Gece yangın çığlıklarına uyanıp kaçmışlar.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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