Tanju Özcan “Dayı Oğlu” ile İlgili Soruya Yanıt Verdi: “Sayın Erdoğan Damadını Niye Bakan Yaptıysa O Yüzden”
Tanju Özcan “Dayı Oğlu” ile İlgili Soruya Yanıt Verdi: “Sayın Erdoğan Damadını Niye Bakan Yaptıysa O Yüzden”
Geçtiğimiz günlerde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki popüler otelde çıkan yangın yürekleri dağlayan kayıplarla sonuçlandı. 234 kişinin konakladığı otelde son açıklanan verilerle 78 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Olay günü Tanju Özcan da açıklamalarıyla gündemdeydi. Şimdiyse katıldığı bir televizyon programında kendisine gelen tepkiye karşı bir açıklamada bulundu.
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Özcan, “Neden dayı oğlunu başkan yardımcısı yaptın?” soruları karşısında, “Bana bu soruyu soranlar Tayyip Erdoğan’a hayranlık besleyenler” dedi.
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Ardından ise, "Sayın Erdoğan damadını niye bakan yaptıysa, ben de dayı oğlumu o yüzden başkan yardımcısı yaptım." sözlerini kullandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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