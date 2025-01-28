Köydeki Kedi ve Köpeklere Bakan Turan Amca: “Dünya Bana Düşman Olsa Ben Bunları Bırakmam”

Elazığ’da yaşayan 70 yaşındaki Turan İkinci, içerik üreticisi ve fotoğrafçı Umut Yüzgeç’e hikayesini anlattı. Turan İkinci, 20’ye yakın köpeği ve 30’a yakın kediyi besliyordu. Yufka yürekli İkinci’nin hayvanları besliyor olması köy halkını rahatsız ediyordu ancak o, hayvanlarını canından çok seviyordu.
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Elazığ’ın Keban ilçesinin Saraycık köyünde yaşayan Turan amcamız, “Dünya bana düşman olsa ben bunları bırakmam” sözleriyle sevgisini açıklamıştı.
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Sırf hayvanlarını bırakamadığı için kışın soğuğunda bile köyünde kalmayı tercih ettiğini de dile getirmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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