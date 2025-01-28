Trabzonlu Küçük Kız Burnunu Düzeltmek İçin Koli Bandıyla Bantladı

Günümüzde estetik algının tek tipleşmesi önüne geçilemez bir hal oldu. Giyim, kuşam bir yana artık aynı estetik ameliyatlarla benzer yüzlere sahip olmak isteyen çok kişi var. Hatta tek tip estetik algı durumu yalnızca yetişkinlerde değil çocuklarda da görülüyor. Yeni nesil zehir gibi zekaya sahip olduğu için her şeyin farkında. Trabzonlu dünyalar tatlısı bir kızın da burnunu bantladığı anları babası paylaştı.
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@masterchefkayhan adlı TikTok hesabından videoyu paylaşan baba, “Kızım Trabzonlu olduğu gerçeğini kabul edemiyor” notunu düşmüştü.
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Güzeller güzeli kızın aslında burnunu bantlamaya hiç de ihtiyacı yoktu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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