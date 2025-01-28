Trabzonlu Küçük Kız Burnunu Düzeltmek İçin Koli Bandıyla Bantladı

Günümüzde estetik algının tek tipleşmesi önüne geçilemez bir hal oldu. Giyim, kuşam bir yana artık aynı estetik ameliyatlarla benzer yüzlere sahip olmak isteyen çok kişi var. Hatta tek tip estetik algı durumu yalnızca yetişkinlerde değil çocuklarda da görülüyor. Yeni nesil zehir gibi zekaya sahip olduğu için her şeyin farkında. Trabzonlu dünyalar tatlısı bir kızın da burnunu bantladığı anları babası paylaştı.