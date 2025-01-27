Tekir Kedi Bir Başka: Kedilerine Ödül Maması Veren Adam Cins Kedisinin Kibarlığı Karşısında Tekire Ders Verdi

İstisnalar olsa da cins kedilerden British’ler epey sakin karakterlere sahip oluyor. Tekirleri ise biliyorsunuz ki anlatmaya gerek yok. @irm.tskn adlı TikTok kullanıcısı babasının kedilerine ödül maması verirken çektiği videoyu paylaştı. İki kedinin farkı karşısında hayvansever adamın tepkileri güldürdü. Gelin detaylara geçelim.
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British cinsi kedi ödül mamasını kibarca yiyor ve prenses gibi davranıyordu.
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Tekir ise utanmasa adamın elini yiyecek gibi saldırıyordu.
İşte o anlar 😂 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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