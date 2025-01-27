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Asıl Mesleği Öğretmenlik Olan ve Atanamadığı İçin Çobanlık Yapan Hamza Ali Hikayesini Fotoğrafçılara Anlattı

Asıl Mesleği Öğretmenlik Olan ve Atanamadığı İçin Çobanlık Yapan Hamza Ali Hikayesini Fotoğrafçılara Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.01.2025 - 14:34

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Mustafa Kargın ve Burak Kumoğlu adlı iki fotoğrafçı arkadaş, yolda karşılaştıkları Hamza Ali adlı çoban ile çektikleri videolarıyla yüreklerimize dokundu. Hamza Ali adlı çobanın asıl mesleği öğretmenlikti ancak atanamamıştı. Babası da rahatsızlanınca memlekete dönerek çobanlığa başlamıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Hamza Ali, atanamadığı dönemde özelde çalışmış ancak bahsettiğimiz üzere memlekete dönmek zorunda kalmıştı.

Hamza Ali, atanamadığı dönemde özelde çalışmış ancak bahsettiğimiz üzere memlekete dönmek zorunda kalmıştı.

Fotoğraf çekimlerinin ardından ikiliyi eve davet eden misafirperver çoban hikayesiyle yüreklerimize dokunmuştu.

Fotoğraf çekimlerinin ardından ikiliyi eve davet eden misafirperver çoban hikayesiyle yüreklerimize dokunmuştu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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