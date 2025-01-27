Otoban Kenarında Korkuyla Kurtarılmayı Bekleyen Yavru Kedinin İmdadına Motosikletli Hayvansever Yetişti

Alpay Tezgel adlı motosiklet sürücüsü, arabaların hızla ilerlediği bir yolda yavru bir kedi ile karşılaşmıştı. Hemen yavaşlayıp kediyi kurtarmasıyla hepimize bir “oh” çektirdi. Ne yazık ki patili dostlarımız tehlikeyle burun buruna geldiğinde bizlerin yardımlarına muhtaç oluyorlar. Hayvansever motosiklet sürücüsü de gerekeni yaparak örnek olmuştu.