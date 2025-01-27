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Otoban Kenarında Korkuyla Kurtarılmayı Bekleyen Yavru Kedinin İmdadına Motosikletli Hayvansever Yetişti

Otoban Kenarında Korkuyla Kurtarılmayı Bekleyen Yavru Kedinin İmdadına Motosikletli Hayvansever Yetişti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.01.2025 - 13:54

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Alpay Tezgel adlı motosiklet sürücüsü, arabaların hızla ilerlediği bir yolda yavru bir kedi ile karşılaşmıştı. Hemen yavaşlayıp kediyi kurtarmasıyla hepimize bir “oh” çektirdi. Ne yazık ki patili dostlarımız tehlikeyle burun buruna geldiğinde bizlerin yardımlarına muhtaç oluyorlar. Hayvansever motosiklet sürücüsü de gerekeni yaparak örnek olmuştu.

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Sık kullandığı bir yol olduğu için ve daha öncesinde de benzeri bir durum yaşadığı için ekstra dikkatli ilerleyen hayvansever, tatlı kediyi zor da olsa yakalamıştı.

Sık kullandığı bir yol olduğu için ve daha öncesinde de benzeri bir durum yaşadığı için ekstra dikkatli ilerleyen hayvansever, tatlı kediyi zor da olsa yakalamıştı.

Ardından ise yuva bulana kadar kendi evini ona açtı. Hepimize örnek olan hayvansever alkışları topladı.

Ardından ise yuva bulana kadar kendi evini ona açtı. Hepimize örnek olan hayvansever alkışları topladı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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