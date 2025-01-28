Zor Bir Gün Geçiren Restoran Görevlisini Sarılarak Sakinleştirmek İsteyen Altın Kalpli Çocuk!

@birbaharvakti adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir anne, merhametli oğlunun ince bir davranışını paylaşmasıyla kalplerimizi eritti. Tatlı çocuk öylesine altın kalpliydi ki, videoyu tebessümler içerisinde izledik. Ailesiyle yemeğe giden tatlı çocuk, restoran görevlilerinden birinin zor bir gün geçirdiğini fark etmişti.
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Restoran görevlisinin gününü güzelleştirmek isteyen çocuk oma gidip sarılmak istedi.
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Ve sebebini ise “öfkesi geçsin” şeklinde açıkladı. Onun bu ince düşüncesi karşısında restoran görevlisi de bizler de mest olduk.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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