Avrupa Daha Pahalı Diyen Dayıya Fenomen Gurbetçi Cevabı Geciktirmedi

Avrupa’da yaşamın zor olduğunu, fiyatların Türkiye’ye kıyasla daha pahalı olduğunu söyleyenleri her gün izliyoruz. Niyedir nedendir bilinmez ama Avrupa’da hayat kalitesinin düşük olduğuna dair röportajlar vermekten sıkılmıyorlar. Bir amcanın da “Bir tane elma alıyorlar, kiloyla alamıyorlar.” dediği videoya @almanyadan_erhan adlı içerik üreticisi yanıt verdi. Gelin detaylara geçelim.