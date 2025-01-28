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Avrupa Daha Pahalı Diyen Dayıya Fenomen Gurbetçi Cevabı Geciktirmedi

Avrupa Daha Pahalı Diyen Dayıya Fenomen Gurbetçi Cevabı Geciktirmedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.01.2025 - 18:03

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Avrupa’da yaşamın zor olduğunu, fiyatların Türkiye’ye kıyasla daha pahalı olduğunu söyleyenleri her gün izliyoruz. Niyedir nedendir bilinmez ama Avrupa’da hayat kalitesinin düşük olduğuna dair röportajlar vermekten sıkılmıyorlar. Bir amcanın da “Bir tane elma alıyorlar, kiloyla alamıyorlar.” dediği videoya @almanyadan_erhan adlı içerik üreticisi yanıt verdi. Gelin detaylara geçelim.

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Röportaj veren amca elmanın taneyle alınabildiğini iddia etmiş ve “Avusturya’da akrabalar acından ölüyor” demişti.

Röportaj veren amca elmanın taneyle alınabildiğini iddia etmiş ve “Avusturya’da akrabalar acından ölüyor” demişti.

Bu tarz videoların hepsine yanıt veren Almanya’dan Erhan adlı içerik üreticisi de amcamıza yanıt vermekte gecikmedi.

Bu tarz videoların hepsine yanıt veren Almanya’dan Erhan adlı içerik üreticisi de amcamıza yanıt vermekte gecikmedi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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