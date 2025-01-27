Asansörde Jose Mourinho’yu Gören Fenerbahçe Taraftarı Heyecandan Omzunu Öpünce Açıklanamayan Anlar Yaşandı
Asansörde Jose Mourinho’yu Gören Fenerbahçe Taraftarı Heyecandan Omzunu Öpünce Açıklanamayan Anlar Yaşandı
Fenerbahçe taraftarlarının Jose Mourinho’ya olan sevgisi bir başka. Fenerbahçe taraftarı iki genç de Mourinho ile aynı asansöre binme fırsatı yakalayınca hemen video çekerek o anları ölümsüzleştirmek istemişti. @espressomartini27 adlı TikTok hesabından paylaştıkları video viral oldu. Mourinho’nun tepkileri dikkat çekti.
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Mourinho’nun yanından ayrılmayan taraftarlardan biri sevgi patlaması yaşayınca omzuna bir buse kondurdu.
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Mourinho ne yaptığını anlayamadı ve bakışlarından düşüncelerini okuduk. O anlar izleyenleri güldürdü.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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