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Asansörde Jose Mourinho’yu Gören Fenerbahçe Taraftarı Heyecandan Omzunu Öpünce Açıklanamayan Anlar Yaşandı

Asansörde Jose Mourinho’yu Gören Fenerbahçe Taraftarı Heyecandan Omzunu Öpünce Açıklanamayan Anlar Yaşandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.01.2025 - 15:18

Fenerbahçe taraftarlarının Jose Mourinho’ya olan sevgisi bir başka. Fenerbahçe taraftarı iki genç de Mourinho ile aynı asansöre binme fırsatı yakalayınca hemen video çekerek o anları ölümsüzleştirmek istemişti. @espressomartini27 adlı TikTok hesabından paylaştıkları video viral oldu. Mourinho’nun tepkileri dikkat çekti.

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Mourinho’nun yanından ayrılmayan taraftarlardan biri sevgi patlaması yaşayınca omzuna bir buse kondurdu.

Mourinho’nun yanından ayrılmayan taraftarlardan biri sevgi patlaması yaşayınca omzuna bir buse kondurdu.

Mourinho ne yaptığını anlayamadı ve bakışlarından düşüncelerini okuduk. O anlar izleyenleri güldürdü.

Mourinho ne yaptığını anlayamadı ve bakışlarından düşüncelerini okuduk. O anlar izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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