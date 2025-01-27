Asansörde Jose Mourinho’yu Gören Fenerbahçe Taraftarı Heyecandan Omzunu Öpünce Açıklanamayan Anlar Yaşandı

Fenerbahçe taraftarlarının Jose Mourinho’ya olan sevgisi bir başka. Fenerbahçe taraftarı iki genç de Mourinho ile aynı asansöre binme fırsatı yakalayınca hemen video çekerek o anları ölümsüzleştirmek istemişti. @espressomartini27 adlı TikTok hesabından paylaştıkları video viral oldu. Mourinho’nun tepkileri dikkat çekti.