Fenerbahçe'de Herkes Bu İsmi Konuşuyor: Sandro Zufic Yine Kart Gördü

Sahada futbolcular hırsla mücadele ederken zaman zaman sinirlerine hakim olamayabiliyor. İstenmeyen kartlar görebilen futbolcular takımlarını sahada yalnız bırakabiliyor. Bu heyecana bazen teknik ekipler de katılabiliyor. Tam da bu sebeple Jose Mourinho, dört sarı kartla bu hafta takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Ama Fenerbahçe kulübesinde bir isim var ki hırsıyla her maç göze çarpıyor.