Fenerbahçe'de Herkes Bu İsmi Konuşuyor: Sandro Zufic Yine Kart Gördü
Fenerbahçe'de Herkes Bu İsmi Konuşuyor: Sandro Zufic Yine Kart Gördü
Sahada futbolcular hırsla mücadele ederken zaman zaman sinirlerine hakim olamayabiliyor. İstenmeyen kartlar görebilen futbolcular takımlarını sahada yalnız bırakabiliyor. Bu heyecana bazen teknik ekipler de katılabiliyor. Tam da bu sebeple Jose Mourinho, dört sarı kartla bu hafta takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Ama Fenerbahçe kulübesinde bir isim var ki hırsıyla her maç göze çarpıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dört sarı kart gördüğü için bu hafta kulübedeki yerini alamadı. Ancak kulübede en az onun kadar hırslı bir isim daha var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Sandro Zufic, bu maçta kırmızı kart görerek dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
Kariyerinde Dinamo Zagreb ve Trabzonspor antrenörlükleri olan Zufic, Fenerbahçe'ye geldiği günden beri hırslı yapısıyla dikkat çekiyor.
Daha önce hakeme itirazları sebebiyle 4 sarı kart görerek cezalı olan Zufic bu kez de kırmızı kart görerek maçı tamamlayamadı.
Bu yönüyle Fenerbahçeli taraftarların dikkatini çeken ve desteğini alan Zufic'in karttan sonraki yedek kulübesi performansı merakla bekleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın