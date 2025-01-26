Yılan Hikayesine Dönen Transferde Mutlu Son: Talisca İstanbul'a Geliyor
Yılan Hikayesine Dönen Transferde Mutlu Son: Talisca İstanbul'a Geliyor
Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu yıldızla el sıkıştı. Talisca ile prensip anlaşmasına varıldığı haberlerinin ardından resmi imza bir türlü gelmemişti. Ancak Yağız Sabuncuoğlu anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Anderson Talisca, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile mutlu sona çok yaklaştı.
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Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ve Talisca'nın 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.
Fenerbahçe, Talisca için özel bir uçak göndererek futbolcuyu bugün İstanbul'a getirecek.
Suudi Arabistan'dan gelecek olan Talisca, sağlık kontrolünün ardından Fenerbahçe ile sözleşmeye imza atacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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