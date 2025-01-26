Yılan Hikayesine Dönen Transferde Mutlu Son: Talisca İstanbul'a Geliyor

Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu yıldızla el sıkıştı. Talisca ile prensip anlaşmasına varıldığı haberlerinin ardından resmi imza bir türlü gelmemişti. Ancak Yağız Sabuncuoğlu anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Anderson Talisca, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...