Semih Şentürk ile Yollar Ayrıldı, Sebebi Yaşanmayan Sergen Yalçın Anısı Olduğu İddia Edildi

Sergen Yalçın'la ilgili sürekli anılara maruz kalıyoruz. Ve birçoğu öğreniyoruz ki doğru bile değil. En son Tümer Metin'in anlattığı anıya çıldıran Sergen Yalçın benzer bir olayı Semih Şentürk'le de yaşamıştı. Şentürk de Sergen Yalçın'ın uçak saati için maçı bırakıp gittiğini iddia etmiş. Olay görüntülerle çürütülmüştü. Semih Şentürk'ün ayrılık haberi sonrası yine bu anı hatırlandı.