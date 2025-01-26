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Semih Şentürk ile Yollar Ayrıldı, Sebebi Yaşanmayan Sergen Yalçın Anısı Olduğu İddia Edildi

Semih Şentürk ile Yollar Ayrıldı, Sebebi Yaşanmayan Sergen Yalçın Anısı Olduğu İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.01.2025 - 17:44

Sergen Yalçın'la ilgili sürekli anılara maruz kalıyoruz. Ve birçoğu öğreniyoruz ki doğru bile değil. En son Tümer Metin'in anlattığı anıya çıldıran Sergen Yalçın benzer bir olayı Semih Şentürk'le de yaşamıştı. Şentürk de Sergen Yalçın'ın uçak saati için maçı bırakıp gittiğini iddia etmiş. Olay görüntülerle çürütülmüştü. Semih Şentürk'ün ayrılık haberi sonrası yine bu anı hatırlandı.

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Sosyal medyada eski futbolcu anılarının büyük bölümünü "yalan" Sergen Yalçın anıları oluşturuyor. Bugüne kadar sessiz kalan Yalçın artık isyan etti.

Sosyal medyada eski futbolcu anılarının büyük bölümünü "yalan" Sergen Yalçın anıları oluşturuyor. Bugüne kadar sessiz kalan Yalçın artık isyan etti.

Semih Şentürk'ün uçak saati için Sergen Yalçın'ın maçı bırakıp gittiğini iddia etmesi görüntülerle çürütülmüştü.

Bu anının anlatıldığı Sky Spor sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Semih Şentürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bu anının anlatıldığı Sky Spor sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Semih Şentürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İddialara göre Sergen Yalçın'la ilgili anlattığı anıya hem Yalçın'ın tepkisi hem de iddianın görüntülerle yalanlanması Semih Şentürk'le ayrılığın nedeni oldu.

İddialara göre Sergen Yalçın'la ilgili anlattığı anıya hem Yalçın'ın tepkisi hem de iddianın görüntülerle yalanlanması Semih Şentürk'le ayrılığın nedeni oldu.

Sergen Yalçın bu iddia için "Hayatımda böyle yalan duymadım. Böyle bir şey mümkün mü?" diyerek sert tepki göstermişti.

Sergen Yalçın bu iddia için "Hayatımda böyle yalan duymadım. Böyle bir şey mümkün mü?" diyerek sert tepki göstermişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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