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Burak Yılmaz, Fatih Terim'le Aralarındaki Sorunun Çözülmediğini Söyledi

Burak Yılmaz, Fatih Terim'le Aralarındaki Sorunun Çözülmediğini Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.01.2025 - 17:24

Karam Tayfa'nın önemli isimlerinden Burak Yılmaz yine açıklamalarıyla gündem oldu. Bir dönem Fatih Terim'le hem Galatasaray hem de milli takımda baba oğul gibilerdi. Milli takımda 'prim kavgası' denilen tartışmayla başlayan süreçte ikili bir türlü bir araya gelemedi. Beşiktaş forması giydiği dönem sakatlanan Burak'a Terim'in gülmesi de tuz biber oldu. Burak Yılmaz son katıldığı programda yine bu konuya değindi.

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Burak Yılmaz, Haber Global'de katıldığı programda yine samimi açıklamalarda bulundu. Terim'le problemini de açık yüreklilikle anlattı.

Burak Yılmaz, Haber Global'de katıldığı programda yine samimi açıklamalarda bulundu. Terim'le problemini de açık yüreklilikle anlattı.

Bir dönem baba oğul gibi oldukları Terim'le son durumlarına değinen Burak "hala kırgınım" dedi.

Bir dönem baba oğul gibi oldukları Terim'le son durumlarına değinen Burak "hala kırgınım" dedi.

Burak Yılmaz, "Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacak değilim. Fatih Terim'e tabii ki kırgınım." diyerek sorunların çözülmediğini anlattı.

Burak Yılmaz, "Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacak değilim. Fatih Terim'e tabii ki kırgınım." diyerek sorunların çözülmediğini anlattı.

Burak Yılmaz, "Fatih hocayı babası vefat edince aradım. Çok güzel bir konuşmamız oldu. Seviyorum ama küçük kırgınlığım olması doğrudur." dedi.

Burak Yılmaz, "Fatih hocayı babası vefat edince aradım. Çok güzel bir konuşmamız oldu. Seviyorum ama küçük kırgınlığım olması doğrudur." dedi.

Sonraki süreçler için de konuşan Yılmaz, "Babalar evlatlarını affeder, evlatlar babalarına küs kalamaz falan bu çok dramatize edilecek çok magazinvari bir şey değil." açıklaması yaptı.

Sonraki süreçler için de konuşan Yılmaz, "Babalar evlatlarını affeder, evlatlar babalarına küs kalamaz falan bu çok dramatize edilecek çok magazinvari bir şey değil." açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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