Burak Yılmaz, Fatih Terim'le Aralarındaki Sorunun Çözülmediğini Söyledi
Burak Yılmaz, Fatih Terim'le Aralarındaki Sorunun Çözülmediğini Söyledi
Karam Tayfa'nın önemli isimlerinden Burak Yılmaz yine açıklamalarıyla gündem oldu. Bir dönem Fatih Terim'le hem Galatasaray hem de milli takımda baba oğul gibilerdi. Milli takımda 'prim kavgası' denilen tartışmayla başlayan süreçte ikili bir türlü bir araya gelemedi. Beşiktaş forması giydiği dönem sakatlanan Burak'a Terim'in gülmesi de tuz biber oldu. Burak Yılmaz son katıldığı programda yine bu konuya değindi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Yılmaz, Haber Global'de katıldığı programda yine samimi açıklamalarda bulundu. Terim'le problemini de açık yüreklilikle anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem baba oğul gibi oldukları Terim'le son durumlarına değinen Burak "hala kırgınım" dedi.
Burak Yılmaz, "Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacak değilim. Fatih Terim'e tabii ki kırgınım." diyerek sorunların çözülmediğini anlattı.
Burak Yılmaz, "Fatih hocayı babası vefat edince aradım. Çok güzel bir konuşmamız oldu. Seviyorum ama küçük kırgınlığım olması doğrudur." dedi.
Sonraki süreçler için de konuşan Yılmaz, "Babalar evlatlarını affeder, evlatlar babalarına küs kalamaz falan bu çok dramatize edilecek çok magazinvari bir şey değil." açıklaması yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın