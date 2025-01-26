Burak Yılmaz, Fatih Terim'le Aralarındaki Sorunun Çözülmediğini Söyledi

Karam Tayfa'nın önemli isimlerinden Burak Yılmaz yine açıklamalarıyla gündem oldu. Bir dönem Fatih Terim'le hem Galatasaray hem de milli takımda baba oğul gibilerdi. Milli takımda 'prim kavgası' denilen tartışmayla başlayan süreçte ikili bir türlü bir araya gelemedi. Beşiktaş forması giydiği dönem sakatlanan Burak'a Terim'in gülmesi de tuz biber oldu. Burak Yılmaz son katıldığı programda yine bu konuya değindi.