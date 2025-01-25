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Pep Guardiola'dan Yıllar Sonra Gelen Jose Mourinho İtirafı

Pep Guardiola'dan Yıllar Sonra Gelen Jose Mourinho İtirafı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.01.2025 - 20:33

Pep Guardiola bu sezon başarıdan çok kötü gidişatla gündeme geliyor. Katalan teknik direktör kötü gidişata bir çözüm bulabilmiş değil. Puan kaybı serilerine arada aldığı galibiyetler nefes olsa da yetmiyor. Guardiola'nın bugün yaptığı açıklamalar ise herkesi şaşırttı. Pep'in gündeminde Mourinho'nun yıllar önce yaptığı açıklamalar var.

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Manchester City'deki kötü gidişata çözüm bulamayan Pep Guardiola, basına karşı tam manasıyla içini döktü.

Manchester City'deki kötü gidişata çözüm bulamayan Pep Guardiola, basına karşı tam manasıyla içini döktü.

"Daha önce hiçbir takım bize karşı adam markajı yapmazdı." diyen Guardiola, "Buna uyum sağlamalıyız, ayak uydurmalıyız" dedi.

"Daha önce hiçbir takım bize karşı adam markajı yapmazdı." diyen Guardiola, "Buna uyum sağlamalıyız, ayak uydurmalıyız" dedi.

Guardiola, basınla dertleşirken "Çok fazla zorluğun yaşandığı sezonlar vardır. Nasıl ayağa kalkarsınız?" dedi.

Guardiola, basınla dertleşirken "Çok fazla zorluğun yaşandığı sezonlar vardır. Nasıl ayağa kalkarsınız?" dedi.

Jose Mourinho'nun yıllar önce Manchester United ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Guardiola, "şimdi anlıyorum" dedi.

Jose Mourinho'nun yıllar önce Manchester United ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Guardiola, "şimdi anlıyorum" dedi.

Pep, "Jose'yi hatırlıyorum, United'ın gerçekliğini bilmiyorum ama birçok kez o sezonu ikinci bitirmenin en büyük başarı olduğunu söylemişti." dedi.

Pep, "Jose'yi hatırlıyorum, United'ın gerçekliğini bilmiyorum ama birçok kez o sezonu ikinci bitirmenin en büyük başarı olduğunu söylemişti." dedi.
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Mourinho'yu şimdi daha iyi anladığını söyleyen Guardiola, "Şimdi onu daha iyi anlıyorum. Rodri buradayken, defans oyuncuları da buradayken, birçok oyuncu sahada oynarken savaşacağız." açıklaması yaptı.

Mourinho'yu şimdi daha iyi anladığını söyleyen Guardiola, "Şimdi onu daha iyi anlıyorum. Rodri buradayken, defans oyuncuları da buradayken, birçok oyuncu sahada oynarken savaşacağız." açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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