Pep Guardiola'dan Yıllar Sonra Gelen Jose Mourinho İtirafı

Pep Guardiola bu sezon başarıdan çok kötü gidişatla gündeme geliyor. Katalan teknik direktör kötü gidişata bir çözüm bulabilmiş değil. Puan kaybı serilerine arada aldığı galibiyetler nefes olsa da yetmiyor. Guardiola'nın bugün yaptığı açıklamalar ise herkesi şaşırttı. Pep'in gündeminde Mourinho'nun yıllar önce yaptığı açıklamalar var.