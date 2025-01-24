Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Play Off'ta Eşleşirse Derbiye Doyacağız

Galatasaray-Fenerbahçe maçları ülkede hayatı durduran maçlardan. O gün hiç ilgilenmeyen kişiler bile bu coşkuya katılmasa bile maruz kalabiliyor. Avrupa'da da zaman zaman ses getiren derbi için yeni tarihi bir süreç yaşayabiliriz. Avrupa Ligi'nde Türkiye üç takımla temsil ediliyor. Eğer ki takımlarımız Play Off'a kalırsa çok farklı bir fikstürle karşı karşıya kalabiliriz.