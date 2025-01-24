Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Play Off'ta Eşleşirse Derbiye Doyacağız
Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Play Off'ta Eşleşirse Derbiye Doyacağız
Galatasaray-Fenerbahçe maçları ülkede hayatı durduran maçlardan. O gün hiç ilgilenmeyen kişiler bile bu coşkuya katılmasa bile maruz kalabiliyor. Avrupa'da da zaman zaman ses getiren derbi için yeni tarihi bir süreç yaşayabiliriz. Avrupa Ligi'nde Türkiye üç takımla temsil ediliyor. Eğer ki takımlarımız Play Off'a kalırsa çok farklı bir fikstürle karşı karşıya kalabiliriz.
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Galatasaray-Fenerbahçe derbileri ülkede hayatı durduran maçların başında geliyor. Her maç skor kısır bile geçse heyecan ve gerilim dolu oluyor.
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İki takımımızın Avrupa'da bu kez Play Off şansı da var. Hatta Play Off'a kalabilirlerse eşleşme durumları da söz konusu.
Ligde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 23 Şubat'ta ağırlayacak. Bu normal fikstüre eğer eşleşme sağlanırsa iki maç daha eklenecek.
Avrupa Ligi'nde Play Off maçları 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeleri halinde iki takım 13 ve 23 Şubat arasında üç kez karşı karşıya gelecek.
Daha önce gerçekleşmeyen böyle bir fikstür olursa ülke olarak yine bu maçlara hep birlikte kilitleneceğiz gibi duruyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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