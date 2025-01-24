İngiltere'de Yayın Yapan Bir Youtuber, Üç Maçı İzledi ve Türk Takımlarına Puan Verdi
İngiltere'de Yayın Yapan Bir Youtuber, Üç Maçı İzledi ve Türk Takımlarına Puan Verdi
İngiliz Youtuber Thogden, hafta içinde Türk takımlarının oynadığı Avrupa maçlarını stattan takip etti. Üç maçı da belli kategorilerde değerlendiren Thogden, 1.9 milyon takipçisine Türk futbolunu tanıttı. Atmosfer, stadyum ve desibel gibi kategorilerde incelenen tribünlere Thogden adeta hayran kaldı. İstanbul'daki futbol şölenine takipçilerini ortak eden youtuber Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından da yorum aldı. İşte öne çıkan detaylar...
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Üç takımımızda yoluna Avrupa Ligi'nde devam ederek bu sezon bize farklı bir heyecan yaşattı. Bu hafta içinde ise bambaşka bir heyecan vardı.
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Üç takımımız da bu hafta içindeki maçlarını Salı, Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul'da oynadı.
İngilzi youtuber Thogden de bu coşkuya ortak oldu ve üç takımımızı da stadyumdan takip etti. Takımların tribünlerine ve stadyumlarına puanlar verdi.
Thogden'in ilk durağı Galatasaray-Dinamo Kiev maçı oldu. 3-3'lük maçta Thogden'in puanları ise şu şekilde oldu
Galatasaray, stadyum olarak 10 üzerinden 8.5 puan alırken atmosferi 10 üzerinden 8.4 olarak puanlandı. Desibel ise 109.9 oldu.
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İkinci durak ise Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı oldu. Solskjaer ile ilk maçına çıkan Beşiktaş'ı tribünden izleyen Thogden'in dikkatini çeken şey ise stadın konumu ve boğaz oldu.
Çarşı'da döner yiyen, taraftarla stada yürüyen Thogden'in Beşiktaş'a puanları ise hayli yüksek oldu. Desibel ise kimseyi şaşırtmadı:
Thogden'in son durağı ise Anadolu Yakası'nda Fenerbahçe'nin mabedi Ülker Stadyumu oldu. Kadkıköy'de lahmacun deneyerek stada giren Thogden'in puanları şu şekilde oldu:
Ülker Stadyumu'na Thogden'in puanı 10 üzerinden 8.2 oldu. atmosfere ise 7.8 puan verdi. Fenerbahçe desibelde ise 110.2'de kaldı.
Beşiktaş yarıştığı stadyum, atmosfer ve desibel kategorilerinde iki rakibinin de önünde yer alarak Thogden'in puanlamasında en üst sırada yer aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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