İngiltere'de Yayın Yapan Bir Youtuber, Üç Maçı İzledi ve Türk Takımlarına Puan Verdi

İngiliz Youtuber Thogden, hafta içinde Türk takımlarının oynadığı Avrupa maçlarını stattan takip etti. Üç maçı da belli kategorilerde değerlendiren Thogden, 1.9 milyon takipçisine Türk futbolunu tanıttı. Atmosfer, stadyum ve desibel gibi kategorilerde incelenen tribünlere Thogden adeta hayran kaldı. İstanbul'daki futbol şölenine takipçilerini ortak eden youtuber Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından da yorum aldı. İşte öne çıkan detaylar...