Galatasaray’ın Unutulmaz Futbolcusu Felipe Melo Futbolu Bıraktı

'İnanılmaz yıllardı, birçok mücadele ve başarıya sahne oldular ama hepsinden önemlisi, attığım her adımda Tanrı'nın amacının gerçekleştiğini gördüğüm yıllardı. Yaşadığım her şey, her an, O'nun eliyle yönlendirildi ve sevdiğim şeyi yapma ayrıcalığına sahip olduğum için sonsuza dek minnettarım.

Gücümü her zaman Tanrı'nın inancından, sevgisinden ve merhametinden aldım. En zor anlarda benimle birlikte oldu, beni ayağa kaldırdı ve zafer anlarında bana şükretmemi hatırlattı.'