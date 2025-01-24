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Galatasaray’ın Unutulmaz Futbolcusu Felipe Melo Futbolu Bıraktı

Galatasaray’ın Unutulmaz Futbolcusu Felipe Melo Futbolu Bıraktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2025 - 16:53

Galatasaray’da 2011-2015 yılları arasında top koşturan ve sarı kırmızılıların efsane futbolcuları arasına adını yazdırmayı başaran Felipe Melo futbolu bıraktığını açıkladı. Attığı gollerin ardından pitbull sevinciyle hafızalara kazınan 41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, “Bugün hayatımın en önemli bölümlerinden birini kapatıyorum: futbolculuk kariyerimi” sözleriyle kariyerini noktaladığını duyurdu.

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Galatasaray’da dört sezon top koşturan ve sar-kırmızılıların sevgilisi haline gelen “Pitbull” lakaplı Felipe Melo futbolu bıraktı.

Galatasaray’da dört sezon top koşturan ve sar-kırmızılıların sevgilisi haline gelen “Pitbull” lakaplı Felipe Melo futbolu bıraktı.

Sahadaki agresif ve hırslı tavırlarıyla unutulmaz anlar yaşatan 41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bir açıklama yaparak kariyerini noktaladığını duyurdu.

Sahadaki agresif ve hırslı tavırlarıyla unutulmaz anlar yaşatan 41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bir açıklama yaparak kariyerini noktaladığını duyurdu.

“Bugün hayatımın en önemli bölümlerinden birini kapatıyorum: futbolculuk kariyerimi.”

“Bugün hayatımın en önemli bölümlerinden birini kapatıyorum: futbolculuk kariyerimi.”

'İnanılmaz yıllardı, birçok mücadele ve başarıya sahne oldular ama hepsinden önemlisi, attığım her adımda Tanrı'nın amacının gerçekleştiğini gördüğüm yıllardı. Yaşadığım her şey, her an, O'nun eliyle yönlendirildi ve sevdiğim şeyi yapma ayrıcalığına sahip olduğum için sonsuza dek minnettarım.

Gücümü her zaman Tanrı'nın inancından, sevgisinden ve merhametinden aldım. En zor anlarda benimle birlikte oldu, beni ayağa kaldırdı ve zafer anlarında bana şükretmemi hatırlattı.'

"Bu yolculuğa damgasını vuran tüm insanlara ve bana her zaman inanan aileme teşekkür ediyorum."

"Bu yolculuğa damgasını vuran tüm insanlara ve bana her zaman inanan aileme teşekkür ediyorum."

'Oynama şerefine nail olduğum tüm kulüplere, yolculuğumu ateşleyen taraftarlara, takım arkadaşlarıma, bu yolculuğa damgasını vuran tüm insanlara ve bana her zaman inanan aileme teşekkür ediyorum. Ama hepsinden önemlisi, bana tüm bunları yaşama armağanı, cesareti ve fırsatı veren Tanrı'ya şükrediyorum.

Şimdi güvenle bir sonraki bölüme geçiyorum, çünkü biliyorum ki o bana rehberlik etmeye devam edecek. Bu hikayenin bir parçası olan herkese teşekkür ederim. Teşekkürler İsa, hayatımda eşsiz ve yeterli olduğun için. Büyük hayaller kurmayı, inançla kehanette bulunmayı ve harekete geçmeyi asla bırakmayın, çünkü O bunu yapar!

İnançlı kalın!'

Felipe Melo, Galatasaray, Juventus, Fiorentina, Inter, Flamengo, Palmeiras ve Fluminense gibi önemli kulüplerde forma giydi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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houseof

Artık oturur fenerbahçe aleyhine tweet atar bütün gün 😅