Galatasaray’ın Unutulmaz Futbolcusu Felipe Melo Futbolu Bıraktı
Galatasaray’ın Unutulmaz Futbolcusu Felipe Melo Futbolu Bıraktı
Galatasaray’da 2011-2015 yılları arasında top koşturan ve sarı kırmızılıların efsane futbolcuları arasına adını yazdırmayı başaran Felipe Melo futbolu bıraktığını açıkladı. Attığı gollerin ardından pitbull sevinciyle hafızalara kazınan 41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, “Bugün hayatımın en önemli bölümlerinden birini kapatıyorum: futbolculuk kariyerimi” sözleriyle kariyerini noktaladığını duyurdu.
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Galatasaray’da dört sezon top koşturan ve sar-kırmızılıların sevgilisi haline gelen “Pitbull” lakaplı Felipe Melo futbolu bıraktı.
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Sahadaki agresif ve hırslı tavırlarıyla unutulmaz anlar yaşatan 41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bir açıklama yaparak kariyerini noktaladığını duyurdu.
“Bugün hayatımın en önemli bölümlerinden birini kapatıyorum: futbolculuk kariyerimi.”
"Bu yolculuğa damgasını vuran tüm insanlara ve bana her zaman inanan aileme teşekkür ediyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Artık oturur fenerbahçe aleyhine tweet atar bütün gün 😅