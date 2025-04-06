Yıldız Tilbe, Ağzını Yaya Yaya Konuşup Kendisini Taklit Edenlere Sert Çıkıştı!

Yıldız Tilbe'nin konuşma tarzı uzun yıllardır gerek komedyenlerce gerek ünlü isimlerce taklit edilmiş bir durum biliyorsunuz. Fakat bu taklitler artık Tilbe'nin canını sıkmaya başlamış olacak ki kendisi yaptığı bir paylaşımda 'Şu benim taklidimi yapıyorlar ya ağızlarını yaya yaya. Allah onların ağızlarını açsın, öylece bildiği gibi bıraksın. Gerçekten çok sinirleniyorum. Ben çocukken yandım; yandığım için yüzümün sağı ile solu bir değil' derken, yüzünün sağ tarafında küçükken geçirdiği bir yangından sonra deformasyon oluştuğunu söyledi ve bunu kullananları kınadığını söyledi. Tilbe, bundan sonra kendisini taklit edenleri engelleyeceğini belirtti.