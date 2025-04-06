Yıldız Tilbe, Ağzını Yaya Yaya Konuşup Kendisini Taklit Edenlere Sert Çıkıştı!
Yıldız Tilbe, Ağzını Yaya Yaya Konuşup Kendisini Taklit Edenlere Sert Çıkıştı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Yıldız Tilbe, kendisini taklit edenlere fena çıkıştı. Çocukluğunda geçirdiği talihsiz kaza sonucu yüzünde deformasyon oluşan şarkıcı, bu durumu tiye alıp taklidini yapanlara sert sözler söyledi.
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90 yıllardan beri hüzünlü aşk şarkılarının mimarı olarak kalplerimizde ayrı yeri olan Yıldız Tilbe, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden.
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Yıldız Tilbe, bu sefer de kendisini taklit edenlere açtı ağzını yumdu gözünü. Ağzını yayarak konuşup kendisini taklit edenleri takipten çıkaracağını söyledi.
Yıldız Tilbe'nin paylaşımını merak edenler için:
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