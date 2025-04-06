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Yıldız Tilbe, Ağzını Yaya Yaya Konuşup Kendisini Taklit Edenlere Sert Çıkıştı!

Yıldız Tilbe, Ağzını Yaya Yaya Konuşup Kendisini Taklit Edenlere Sert Çıkıştı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 20:20

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Yıldız Tilbe, kendisini taklit edenlere fena çıkıştı. Çocukluğunda geçirdiği talihsiz kaza sonucu yüzünde deformasyon oluşan şarkıcı, bu durumu tiye alıp taklidini yapanlara sert sözler söyledi.

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90 yıllardan beri hüzünlü aşk şarkılarının mimarı olarak kalplerimizde ayrı yeri olan Yıldız Tilbe, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden.

90 yıllardan beri hüzünlü aşk şarkılarının mimarı olarak kalplerimizde ayrı yeri olan Yıldız Tilbe, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden.

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla dillere dolanan Tilbe, şarkılarından ziyade kendine has üslubuyla yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. X hesabı üzerinden takipçileriyle iletişime geçen Tilbe, verdiği yanıtlarla 'o yine bildiğimiz gibi!' dedirtmeyi başarıyor. Kendine has kostümleri, tarzı ve ikonik cümleleriyle hafızalarımızda yer edinen şarkıcı, en son yüzünde oluşan yanıklarla gündeme gelmiş ve saç boyasına adeta isyan etmişti.

Yıldız Tilbe, bu sefer de kendisini taklit edenlere açtı ağzını yumdu gözünü. Ağzını yayarak konuşup kendisini taklit edenleri takipten çıkaracağını söyledi.

Yıldız Tilbe, bu sefer de kendisini taklit edenlere açtı ağzını yumdu gözünü. Ağzını yayarak konuşup kendisini taklit edenleri takipten çıkaracağını söyledi.

Yıldız Tilbe'nin konuşma tarzı uzun yıllardır gerek komedyenlerce gerek ünlü isimlerce taklit edilmiş bir durum biliyorsunuz. Fakat bu taklitler artık Tilbe'nin canını sıkmaya başlamış olacak ki kendisi yaptığı bir paylaşımda 'Şu benim taklidimi yapıyorlar ya ağızlarını yaya yaya. Allah onların ağızlarını açsın, öylece bildiği gibi bıraksın. Gerçekten çok sinirleniyorum. Ben çocukken yandım; yandığım için yüzümün sağı ile solu bir değil' derken, yüzünün sağ tarafında küçükken geçirdiği bir yangından sonra deformasyon oluştuğunu söyledi ve bunu kullananları kınadığını söyledi. Tilbe, bundan sonra kendisini taklit edenleri engelleyeceğini belirtti.

Yıldız Tilbe'nin paylaşımını merak edenler için:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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