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Justin Bieber, "Takıntının Böylesi" Dedirtti: Selena Gomez ve Nişanlısı Benny Blanco'lu Bir Paylaşımı Beğendi!

Justin Bieber, "Takıntının Böylesi" Dedirtti: Selena Gomez ve Nişanlısı Benny Blanco'lu Bir Paylaşımı Beğendi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 18:19

Son dönemlerde yaptığı hareketlere akıl sır erdirilemeyen şarkıcı Justin Bieber'dan yeni hamle geldi. Evli şarkıcı, şimdilerde Benny Blanco ile nişanlı olan eski sevgilisi Selena Gomez'in gönderisini önce beğendi sonra beğenisini geri çekti.

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2010 senesinde menajerlerinin çöpçatanlığıyla başlayan bir aşktı Selena Gomez ve Justin Bieber birlikteliği...

2010 senesinde menajerlerinin çöpçatanlığıyla başlayan bir aşktı Selena Gomez ve Justin Bieber birlikteliği...

Hayranları tarafından o dönemin en gözde çiftlerinden biri olan Gomez ve Bieber aşkı, başladığı günden bu yana sansasyonların ve entrikaların eşiğinden hiç sıyrılamadı. 2016 senesinde Justin ile Selena ayrılmış ve Justin, Sophia ile başladığı ilişkiyi Instagram paylaşımlarıyla duyurmuştu. Gelin görün ki ikilinin arasındaki ateş o dönemlerde bile harlanmış Selena ve Justin bu sefer de sosyal medya üzerinden birbirlerine verdikleri cevaplarla gündeme gelmişlerdi. 

2017 senesinde ise bir başka şarkıcı The Weeknd ile Gomez yeni bir aşka yelken açmıştı. The Weeknd ile ayrıldığına dair haberler ortaya çıkmadan sadece birkaç gün önce Bieber ile kahvaltı yaparken görülmüştü.

Justin Bieber, 2018 yılının eylül ayında Hailey Baldwin ile hayatını birleştirmişti.

Justin Bieber, 2018 yılının eylül ayında Hailey Baldwin ile hayatını birleştirmişti.

İkili gençlik yıllarında da birçok kez aynı ortamda bulunmuş, fakat Justin ta o yıllarda 'Evleneceğim kadın olabilir' dediği Hailey ile bir ilişkiye tam anlamıyla başlamamıştı. Sonra kader mi Hailey'in inadı mı bilinmez, ikilinin yolları Justin'in dine yöneldiği ve o dönemki turnelerini bitirdiği dönemlerde yeniden kesişmiş ve bu aşk evliliğe gitmişti. 

Gelin görün ki Justin'in aklının hala Selena'da olduğu pek çok kez yabancı basına konu olmuştu. Şimdilerde ikilinin minik bir oğlu olsa da evliliklerinin pek de mutlulukla sürmediği söyleniyor. Justin'in tavırlarının dengesiz bir hal aldığı ve Hailey Bieber'ın bu yüzden kocası için bir psikolojik destek arayışında olduğu söylentiler arasında.

Selena Gomez ise aradığı aşkı Justin Bieber ve The Weeknd gibi eski aşklarının şarkılarında payı olan müzik yapımcısı Benny Blanco'da buldu.

Selena Gomez ise aradığı aşkı Justin Bieber ve The Weeknd gibi eski aşklarının şarkılarında payı olan müzik yapımcısı Benny Blanco'da buldu.

Çift, o kadar da uzun süredir beraber olmasa da epey hızlı ilerleyen ünlülerimizden. Blanco, geçtiğimiz senenin sonlarında Gomez'e evlilik teklif etmiş ve ardından çift nişanlı sayılmıştı. Şimdilerde evlilik hazırlıklarıyla uğraştıkları söylenen çift, Bieber ailesine kıyasla epey mutlu ve etrafa gülücükler saçıyor. Gomez, daha önce hiç böyle hissetmediğinin de altını çiziyor. 

Blanco ve Gomez aşkı da sosyal medyada olumsuz tepkiler alan birlikteliklerden bir tanesi.

Justin Geçtiğimiz aylarda Benny Blanco'yu takipten çıkartmıştı. Bu sefer de ex aşkı Selena Gomez'i paylaşan bir sayfanın gönderisini önce beğendi sonra beğenisini geri aldı.

Justin Geçtiğimiz aylarda Benny Blanco'yu takipten çıkartmıştı. Bu sefer de ex aşkı Selena Gomez'i paylaşan bir sayfanın gönderisini önce beğendi sonra beğenisini geri aldı.

Justin'in son dönemlerdeki hal ve tavırları akıllara durgunluk vermeye devam ediyor. Evliliğindeki çalkantıların ve tartışmaların hala Selena'ya olan ilgisi ve takıntısı olabileceği söyleniyor. 

Ne de olsa Justin Bieber'ın geçmiş ilişkilerinden sonra veya hali hazırda ilişkisi varken Selena Gomez'e dönüp dönüp durduğunu biliyoruz. 

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hailey ve Justin ayrılığı yakın mı? Haydi, yorumlara!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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