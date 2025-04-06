Justin Bieber, "Takıntının Böylesi" Dedirtti: Selena Gomez ve Nişanlısı Benny Blanco'lu Bir Paylaşımı Beğendi!

Hayranları tarafından o dönemin en gözde çiftlerinden biri olan Gomez ve Bieber aşkı, başladığı günden bu yana sansasyonların ve entrikaların eşiğinden hiç sıyrılamadı. 2016 senesinde Justin ile Selena ayrılmış ve Justin, Sophia ile başladığı ilişkiyi Instagram paylaşımlarıyla duyurmuştu. Gelin görün ki ikilinin arasındaki ateş o dönemlerde bile harlanmış Selena ve Justin bu sefer de sosyal medya üzerinden birbirlerine verdikleri cevaplarla gündeme gelmişlerdi.

2017 senesinde ise bir başka şarkıcı The Weeknd ile Gomez yeni bir aşka yelken açmıştı. The Weeknd ile ayrıldığına dair haberler ortaya çıkmadan sadece birkaç gün önce Bieber ile kahvaltı yaparken görülmüştü.