Justin Bieber, "Takıntının Böylesi" Dedirtti: Selena Gomez ve Nişanlısı Benny Blanco'lu Bir Paylaşımı Beğendi!
Justin Bieber, "Takıntının Böylesi" Dedirtti: Selena Gomez ve Nişanlısı Benny Blanco'lu Bir Paylaşımı Beğendi!
Son dönemlerde yaptığı hareketlere akıl sır erdirilemeyen şarkıcı Justin Bieber'dan yeni hamle geldi. Evli şarkıcı, şimdilerde Benny Blanco ile nişanlı olan eski sevgilisi Selena Gomez'in gönderisini önce beğendi sonra beğenisini geri çekti.
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2010 senesinde menajerlerinin çöpçatanlığıyla başlayan bir aşktı Selena Gomez ve Justin Bieber birlikteliği...
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Justin Bieber, 2018 yılının eylül ayında Hailey Baldwin ile hayatını birleştirmişti.
Selena Gomez ise aradığı aşkı Justin Bieber ve The Weeknd gibi eski aşklarının şarkılarında payı olan müzik yapımcısı Benny Blanco'da buldu.
Justin Geçtiğimiz aylarda Benny Blanco'yu takipten çıkartmıştı. Bu sefer de ex aşkı Selena Gomez'i paylaşan bir sayfanın gönderisini önce beğendi sonra beğenisini geri aldı.
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