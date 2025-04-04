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Türkan Şoray'dan Tutuklanan Gençlere ve Paylaşımları Yüzünden İşlerinden Çıkarılan Meslektaşlarına Destek

Türkan Şoray'dan Tutuklanan Gençlere ve Paylaşımları Yüzünden İşlerinden Çıkarılan Meslektaşlarına Destek

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 18:06

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, protestolarda gözaltına alınıp ardından tutuklanan 301 gence ve yaptıkları boykot ve İmamoğlu'na destek paylaşımlarının ardından gözaltına alınan veya rol aldıkları dizilerden çıkartılan oyuncu arkadaşlarına destek verdi.

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Kıymetli sinema oyuncusu Türkan Şoray'ı tanımayanınız yoktur. Kendisi şimdiye dek 222 filmde rol almıştır.

Kıymetli sinema oyuncusu Türkan Şoray'ı tanımayanınız yoktur. Kendisi şimdiye dek 222 filmde rol almıştır.

Türkan Şoray, naifliği ve başarılı oyunculuğuyla Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Kendisi temiz Türkçesi ve senelerce boyunca bozmadığı üslubuyla her daim parmakla gösterilmiş bir isim. 

Dönemin sosyal ve ekonomik sorunlarına, kadın haklarına, sınıfsal eşitsizliklere ve toplumsal adaletsizliklere yalnızca seyirci kalmayan ve bu problemleri konu edinen filmlerde de rol alan Türkan Şoray'ı 'Vesikalı Yarim', 'Acı Hayat', 'Baraj' ve 'On Kadın' gibi filmlerde rol almıştı.

İmamoğlu süreci devam ederken, anayasal haklarını korumak isteyen gençlerin tutuklu yargılanması ve ünlülerin boykot çağrısı Türkiye'nin sıcak gündemini oluşturuyor biliyorsunuz.

İmamoğlu süreci devam ederken, anayasal haklarını korumak isteyen gençlerin tutuklu yargılanması ve ünlülerin boykot çağrısı Türkiye'nin sıcak gündemini oluşturuyor biliyorsunuz.

19 Mart günü Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Bu sürecin başından bugüne kadar alınan kararlar, toplumun geniş kesimlerinde büyük yankı uyandırmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının usulsüzce iptal edildiğini savunan birçok genç sokaklara dökülmüş, Saraçhane Meydanı'nda Özgür Özel'in mitinglerinde buluşmuş ardından protesto yürüyüşleri gerçekleştirmişti. Bu yürüyüşlerde polisin aşırı güç kullanımına maruz kalan birçok gencin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Tepkiler süregelirken, 301 gencin tutuklu olarak yargılanmasına kamuoyundan itirazlar gelmeye devam ediyor. 

Son haftalarda ise Özgür Özel'in boykot çağrısı üzerine aralarında Espressolab ve D&R gibi markaların da bulunduğu birçok markaya boykot uygulanmaya başlanmıştı. 2 Nisan'da ise gün boyu alımın durdurulması ve para harcanmaması için sosyal medyada 'bugün sepetimiz boş' paylaşımları yapıldı. Bu paylaşımlardan birisini hikayesine ekleyen Aybüke Pusat, TRT'de rol aldığı teşkilat dizisinden çıkarıldı. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykot çağrısı ise  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' atfedilmiş ve kendisi gözaltına alınmıştı.

Türkan Şoray, sosyal medya paylaşımıyla İmamoğlu sürecinde tepkisini ortaya koyarak paylaşım yapan meslektaşlarına ve protesto yürüyüşlerinde tutuklanan gençlere destek verdi.

Türkan Şoray, sosyal medya paylaşımıyla İmamoğlu sürecinde tepkisini ortaya koyarak paylaşım yapan meslektaşlarına ve protesto yürüyüşlerinde tutuklanan gençlere destek verdi.

'Sevgi emektir.

Tıpkı gençlerimizi dinlemek, onları anlamak, onların gelecek kaygılarına çözüm bulabilmek gibi...

Ancak birbirimizi anlayarak, severek ve empati kurarak güzel günlere ulaşabiliriz.

Hâlen gençlerimiz tutuklu. Ben bir anneyim ve bunun üzüntüsünü yaşıyorum.

Gençlerimiz niye tutuklu? Demokratik haklarını kullanmak isteyen gençlerin, bayramı demir parmaklıklar arkasında geçirmeleri, hepimizin en büyük yarası olmalıdır. Onlar bizim çocuklarımız, gözbebeklerimiz, ülkemizin geleceğidir. Atatürk bu vatanı onlara emanet etmiştir.

Gençlerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdırlar.

Bir sanatçı olarak, genç meslektaşlarımı çok iyi anlıyorum.

Sanatçı soru sorar... sorgular... Her şeyi eleştirmek ve daha iyisini istemek onların doğasında var. Ülkelerini aydınlık bir geleceğe taşımak için sorumluluk alırlar, topluma ayna tutarlar. Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır.

Hepimiz aynı şeyi istiyoruz aslında.

Daha güzel, daha yaşanılası bir vatan.

İşte bunun için düşünce ve ifade özgürlüğü olmazsa olmazımız olmalıdır.

Demokratik bir ülke bizim vazgeçilmezimizdir.

Hepimiz bir bütünün parçası olduğumuzu, tek vatanımız olduğunu unutmamalıyız.

Biz birbirini seven, koruyan, kul hakkı yemeyen, hoşgörülü, yaralarımızı saran insanlarız...

Şimdi bunu hatırlamanın tam zamanı...'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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