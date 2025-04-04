Türkan Şoray'dan Tutuklanan Gençlere ve Paylaşımları Yüzünden İşlerinden Çıkarılan Meslektaşlarına Destek
Türkan Şoray'dan Tutuklanan Gençlere ve Paylaşımları Yüzünden İşlerinden Çıkarılan Meslektaşlarına Destek
Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, protestolarda gözaltına alınıp ardından tutuklanan 301 gence ve yaptıkları boykot ve İmamoğlu'na destek paylaşımlarının ardından gözaltına alınan veya rol aldıkları dizilerden çıkartılan oyuncu arkadaşlarına destek verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıymetli sinema oyuncusu Türkan Şoray'ı tanımayanınız yoktur. Kendisi şimdiye dek 222 filmde rol almıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İmamoğlu süreci devam ederken, anayasal haklarını korumak isteyen gençlerin tutuklu yargılanması ve ünlülerin boykot çağrısı Türkiye'nin sıcak gündemini oluşturuyor biliyorsunuz.
Türkan Şoray, sosyal medya paylaşımıyla İmamoğlu sürecinde tepkisini ortaya koyarak paylaşım yapan meslektaşlarına ve protesto yürüyüşlerinde tutuklanan gençlere destek verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın