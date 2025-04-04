Türkan Şoray'dan Tutuklanan Gençlere ve Paylaşımları Yüzünden İşlerinden Çıkarılan Meslektaşlarına Destek

Türkan Şoray, naifliği ve başarılı oyunculuğuyla Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Kendisi temiz Türkçesi ve senelerce boyunca bozmadığı üslubuyla her daim parmakla gösterilmiş bir isim.

Dönemin sosyal ve ekonomik sorunlarına, kadın haklarına, sınıfsal eşitsizliklere ve toplumsal adaletsizliklere yalnızca seyirci kalmayan ve bu problemleri konu edinen filmlerde de rol alan Türkan Şoray'ı 'Vesikalı Yarim', 'Acı Hayat', 'Baraj' ve 'On Kadın' gibi filmlerde rol almıştı.