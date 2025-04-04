Twitter'a Posta Koydular: X'i Terk Edip Bluesky'a Geçtiğini Duyuran Ünlü İsimler
Twitter'a Posta Koydular: X'i Terk Edip Bluesky'a Geçtiğini Duyuran Ünlü İsimler
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Özellikle X platformunda ünlü isimlerin hesaplarının kapatılmasıyla dijital dünyada yeni bir rota oluştu.
Farah Zeynep Abdullah'tan Enis Arıkan'a kadar birçok ünlü, Instagram hesaplarından Bluesky’a geçtiklerini duyurmaya başladı. Sansür endişesi yaşayan kullanıcılar da bu göçe dahil oldu.
İşte yeni adresi Bluesky olan o ünlü isimler…
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Türkiye birkaç haftadır hem sokakta hem sosyal medyada oldukça hareketli.
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Danla Bilic ve Berna Laçin gibi milyonlarca takipçisi olan ünlü isimlerin X hesapları da kapatılınca Twitter’ın eski rakibi Bluesky, yeniden popüler olmaya başladı.
Melis İşiten
Farah Zeynep Abdullah
Kalben
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Müjde Uzman
Şebnem Bozoklu
Melek Mosso
Şahan Gökbakar
Enis Arıkan
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Sedef Avcı
Deniz Seki
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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