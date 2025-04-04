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Twitter'a Posta Koydular: X'i Terk Edip Bluesky'a Geçtiğini Duyuran Ünlü İsimler

Twitter'a Posta Koydular: X'i Terk Edip Bluesky'a Geçtiğini Duyuran Ünlü İsimler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.04.2025 - 16:05

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Özellikle X platformunda ünlü isimlerin hesaplarının kapatılmasıyla dijital dünyada yeni bir rota oluştu. 

Farah Zeynep Abdullah'tan Enis Arıkan'a kadar birçok ünlü, Instagram hesaplarından Bluesky’a geçtiklerini duyurmaya başladı. Sansür endişesi yaşayan kullanıcılar da bu göçe dahil oldu. 

İşte yeni adresi Bluesky olan o ünlü isimler…

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Türkiye birkaç haftadır hem sokakta hem sosyal medyada oldukça hareketli.

Türkiye birkaç haftadır hem sokakta hem sosyal medyada oldukça hareketli.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan tutuklama kararı sadece siyasi bir tartışma yaratmakla kalmadı, dijital dünyada da büyük kırılmalar yaşattı.

Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformu, bu süreçte en çok tartışılan yerlerden biri haline geldi. Çünkü tepkisini dile getiren pek çok ünlünün hesabı bir anda kapatıldı.

Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum gibi oyuncuların CHP lideri Özgür Özel’in çağrısıyla boykota destek vermişti. Bu isimlerin TRT projelerinden çıkarılması tepki çekmişti. 

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınıp sonrasında adli kontrolle serbest bırakılması da olayların ciddiyetini gözler önüne sermişti. 

Ancak bununla da kalmadı.

Danla Bilic ve Berna Laçin gibi milyonlarca takipçisi olan ünlü isimlerin X hesapları da kapatılınca Twitter’ın eski rakibi Bluesky, yeniden popüler olmaya başladı.

Danla Bilic ve Berna Laçin gibi milyonlarca takipçisi olan ünlü isimlerin X hesapları da kapatılınca Twitter’ın eski rakibi Bluesky, yeniden popüler olmaya başladı.

Bu kez ünlüler yönünü bu uygulamaya çevirdi. Instagram üzerinden tek tek paylaşım yapmaya başlayan ünlü isimler, artık Bluesky’da olduklarını duyurdu.

İşte Bluesky’a geçtiğini açıklayan o ünlüler…

Melis İşiten

Melis İşiten

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Kalben

Kalben
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Müjde Uzman

Müjde Uzman

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu

Melek Mosso

Melek Mosso

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar

Enis Arıkan

Enis Arıkan
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Sedef Avcı

Sedef Avcı

Deniz Seki

Deniz Seki

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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