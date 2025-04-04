Twitter'a Posta Koydular: X'i Terk Edip Bluesky'a Geçtiğini Duyuran Ünlü İsimler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan tutuklama kararı sadece siyasi bir tartışma yaratmakla kalmadı, dijital dünyada da büyük kırılmalar yaşattı.

Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformu, bu süreçte en çok tartışılan yerlerden biri haline geldi. Çünkü tepkisini dile getiren pek çok ünlünün hesabı bir anda kapatıldı.

Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum gibi oyuncuların CHP lideri Özgür Özel’in çağrısıyla boykota destek vermişti. Bu isimlerin TRT projelerinden çıkarılması tepki çekmişti.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınıp sonrasında adli kontrolle serbest bırakılması da olayların ciddiyetini gözler önüne sermişti.

Ancak bununla da kalmadı.