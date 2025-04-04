Ece Seçkin, Ülkemizde Ardı Ardına Yaşanan Acı Verici Olayların Ardından Yeni Albümünün Çıkış Tarihini Erteledi
Ece Seçkin, Ülkemizde Ardı Ardına Yaşanan Acı Verici Olayların Ardından Yeni Albümünün Çıkış Tarihini Erteledi
Yeni albümü yayınlanması beklenen şarkıcı Ece Seçkin, ülkemizde ardı ardına yaşanan olayların ardından albümünü yayınlayamayacağını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
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Sahne şovları ve yenilikçi tarzıyla dikkat çeken şarkıcı Ece Seçkin'i tanımayanınız yoktur.
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Son aylarda ise Türkiye gündemi oldukça yoğun ve karmaşık biliyorsunuz. Acı verici kayıpları art arda yaşadığımız bu günlerde, bir olay gündemden düşmeden yenisinin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz.
Son günlerde bir hayli yoğun olan ülke gündeminden dolayı yeni albümünü yayınlamayı doğru bulmayan Ece Seçkin, içinden geçenleri yazıya dökerek takipçilerine işte böyle aktardı⬇️
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