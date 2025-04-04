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Ece Seçkin, Ülkemizde Ardı Ardına Yaşanan Acı Verici Olayların Ardından Yeni Albümünün Çıkış Tarihini Erteledi

Ece Seçkin, Ülkemizde Ardı Ardına Yaşanan Acı Verici Olayların Ardından Yeni Albümünün Çıkış Tarihini Erteledi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 16:43

Yeni albümü yayınlanması beklenen şarkıcı Ece Seçkin, ülkemizde ardı ardına yaşanan olayların ardından albümünü yayınlayamayacağını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

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Sahne şovları ve yenilikçi tarzıyla dikkat çeken şarkıcı Ece Seçkin'i tanımayanınız yoktur.

Sahne şovları ve yenilikçi tarzıyla dikkat çeken şarkıcı Ece Seçkin'i tanımayanınız yoktur.

Özenle hazırlanan sahne şovları, dikkat çeken kostümleri ile Ece Seçkin, hayranlarına her daim seyir zevki yaşatan bir şarkıcı. 2021 senesinde Çağrı Terlemez ile hayatını birleştiren Seçkin, geçtiğimiz sene bebek beklediğini duyurmuştu. Sonrasında üzen haber gelmiş ve Ece Seçkin bebeğini kaybettiğini duyurmuştu. Yaşanan üzücü olayın ardından zor günler geçiren Ece Seçkin'e o sıralar aralarının bozuk olduğu Hadise'den destek mesajı gelmiş  ve ikilinin arasındaki buzların eridiği konuşulmuştu.

Son aylarda ise Türkiye gündemi oldukça yoğun ve karmaşık biliyorsunuz. Acı verici kayıpları art arda yaşadığımız bu günlerde, bir olay gündemden düşmeden yenisinin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz.

Son aylarda ise Türkiye gündemi oldukça yoğun ve karmaşık biliyorsunuz. Acı verici kayıpları art arda yaşadığımız bu günlerde, bir olay gündemden düşmeden yenisinin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz.

Geçtiğimiz ağustos ayında 'sokak hayvanları düzenlemesi' meclisten geçmiş ve kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu. Birçok hayvanın, barınaklarda bakımsızlıktan ve açlıktan öleceği konuşulmuş,  'topla, aşıla ve kısırlaştır, yerine bırak' metodunun yürürlükten kaldırılmasına halk, büyük tepki göstermişti. Bunun ardından, geçtiğimiz aylarda yaşanan Kartalkaya faciası birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Bu yangında hayatını kaybeden 78 kişinin 36'sı henüz küçük çocuklardı. İstanbul, Kadıköy'de 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin cinayetiyle küçük çocuğun hayata gözlerini yumması içimizi yakmıştı. 

Yaşanan üzücü olaylar ve ülkedeki kaotik durumlar süregelirken, 19 Mart günü başlayan Ekrem İmamoğlu süreci kamuoyunun yüksek tepkisine sebep olmuştu. Sürecin hukuka aykırı olarak işlediğini savunan bireyler, kararı protesto etmek için yürüyüşler düzenledi. Bu yürüyüşlerde 301 öğrenci tutuklandı. Sosyal medya kullanıcıları, öğrencilerin gözaltına alınmasına kayıtsız kalamayarak yaptıkları paylaşımlarla desteklerini gösterdiler. Ünlü isimlerden de destek paylaşımları hala gelmeye devam ediyor.

Son günlerde bir hayli yoğun olan ülke gündeminden dolayı yeni albümünü yayınlamayı doğru bulmayan Ece Seçkin, içinden geçenleri yazıya dökerek takipçilerine işte böyle aktardı⬇️

Son günlerde bir hayli yoğun olan ülke gündeminden dolayı yeni albümünü yayınlamayı doğru bulmayan Ece Seçkin, içinden geçenleri yazıya dökerek takipçilerine işte böyle aktardı⬇️

'Bana aslında bugün çıkması 1 sene öncesinden planlanmış ve her şeyi hali hazırda olan albümümü neden ertelediğimi soran ve buna şaşıran, sitem eden dinleyicilerim olduğunu gördüm ki bunca acının içinde bir albümü ertelemiş olduğumuzun duyurusunu bile yapmaktan ekipçe çekinecek kadar hassastık... İklimin bu kadar sert ve yıpratıcı geçtiği bugünlerde hâlâ kamera karşısına geçip dans ederek şarkılarımı tanıtmayı bekleyen birileri varsa kusura bakmasınlar, kendi dertlerimi unuttuğum bu zamanlarda ülkemizin gerçekleri ve acılarıyla başa çıkmaya çalışırken “hiçbir şey olmamış” gibi yapmayı beceremiyorum & insanlığıma ve gururuma yediremiyorum.

1 yıl boyunca birbirinden kıymetli müzisyen dostlarımızla hazırladığımız albümümüzün hali hazırda çıkmamış bahar şarkılarını açmak bahar gerçekten geldiğinde, adalet yerini bulduğunda ve canım gerçekten istediğinde söyleyeceğim. Bu da benim en doğal hakkım.'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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