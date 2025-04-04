Ece Seçkin, Ülkemizde Ardı Ardına Yaşanan Acı Verici Olayların Ardından Yeni Albümünün Çıkış Tarihini Erteledi

Geçtiğimiz ağustos ayında 'sokak hayvanları düzenlemesi' meclisten geçmiş ve kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu. Birçok hayvanın, barınaklarda bakımsızlıktan ve açlıktan öleceği konuşulmuş, 'topla, aşıla ve kısırlaştır, yerine bırak' metodunun yürürlükten kaldırılmasına halk, büyük tepki göstermişti. Bunun ardından, geçtiğimiz aylarda yaşanan Kartalkaya faciası birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Bu yangında hayatını kaybeden 78 kişinin 36'sı henüz küçük çocuklardı. İstanbul, Kadıköy'de 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin cinayetiyle küçük çocuğun hayata gözlerini yumması içimizi yakmıştı.

Yaşanan üzücü olaylar ve ülkedeki kaotik durumlar süregelirken, 19 Mart günü başlayan Ekrem İmamoğlu süreci kamuoyunun yüksek tepkisine sebep olmuştu. Sürecin hukuka aykırı olarak işlediğini savunan bireyler, kararı protesto etmek için yürüyüşler düzenledi. Bu yürüyüşlerde 301 öğrenci tutuklandı. Sosyal medya kullanıcıları, öğrencilerin gözaltına alınmasına kayıtsız kalamayarak yaptıkları paylaşımlarla desteklerini gösterdiler. Ünlü isimlerden de destek paylaşımları hala gelmeye devam ediyor.