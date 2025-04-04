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Hande Erçel, Protestolarda Tutuklanan Öğrencilerin Serbest Bırakılması İçin Destek Paylaşımında Bulundu

Hande Erçel, Protestolarda Tutuklanan Öğrencilerin Serbest Bırakılması İçin Destek Paylaşımında Bulundu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 20:31

İmamoğlu sürecinde yürüyüşlere katılan ve alınan kararı hukuka aykırı bulup protesto hakkını kullanan öğrencilerden 301 tanesi tutuklanmıştı. Tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için sosyal medyada destek paylaşımları yapılmaya devam edilirken ünlü isimlerden de 'destek' gönderileri geliyor. 

Hande Erçel de bu isimlerden biri olarak 'Eğitim anayasal haktır' paylaşımı yaptı.

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Yer yer oyunculuğuyla eleştirilse de ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Hande Erçel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Yer yer oyunculuğuyla eleştirilse de ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Hande Erçel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Güzel oyuncu, 'Güneşin Kızları' dizisiyle tanınmıştı. Oyunculuğa genç yaşta başlayan Erçel, yıllar içerisinde kendini geliştirerek birçok yapımda rol aldı. En son 'Bambaşka Biri' isimli dizide savcı Leyla'yı canlandıran oyuncu, şimdilerde Barış Arduç ile birlikte rol aldığı 'Rüzgara Bırak' ve 'Aşkı Hatırla' filmleriyle gündeme geliyor.

Kariyerinin yanı sıra Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk da epey konuşuluyor. Öyle ki çiftin aşk dolu pozları ve uzun süreli birliktelikleri ise şimdilerde 'evlilik yakın' iddialarını gündeme getirmiş durumda.

Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma süreci ve diploma iptaliyle halk sokaklara dökülmüş ve alınan kararları protesto etmeye başlamıştı biliyorsunuz.

Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma süreci ve diploma iptaliyle halk sokaklara dökülmüş ve alınan kararları protesto etmeye başlamıştı biliyorsunuz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması ani bir kararla iptal edilmişti. Takip eden günlerde ise 'yolsuzluk ve terör' suçlamalarıyla Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. 23 Mart'ta İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla halk sesini giderek yükseltmeye başlamış ve yurt genelinde devam eden protestolar ivme kazanmıştı. 

Alınan kararların hukuka aykırı olduğunu savunan vatandaşların sokaklara dökülmesiyle protesto yürüyüşleri başlamış, ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok kişinin katılımıyla Özgür Özel mitingleri gerçekleşmişti. Yürüyüşlere katılan öğrencilerden birçoğu gözaltına alınmıştı. Son olarak şimdilerde 301 öğrencinin hala tutuklu yargılanması ise sosyal medyada tepkilerin odağı olmuş durumda.

Tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için yapılan destek paylaşımlarına Hande Erçel de bir eklemede bulundu.

Tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için yapılan destek paylaşımlarına Hande Erçel de bir eklemede bulundu.

'Eğitim hakkı, anayasal haktır!

Tutuklanan öğrencilerin sınavlarına girmesi için gerekli düzenlemelerin acilen yapılmasını talep ediyoruz.

Geleceklerini ellerinden almayın, gençlerin sesini duyun!

Adalet ve eğitim hakkı için sen de ses ver!'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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