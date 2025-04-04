Hande Erçel, Protestolarda Tutuklanan Öğrencilerin Serbest Bırakılması İçin Destek Paylaşımında Bulundu

Güzel oyuncu, 'Güneşin Kızları' dizisiyle tanınmıştı. Oyunculuğa genç yaşta başlayan Erçel, yıllar içerisinde kendini geliştirerek birçok yapımda rol aldı. En son 'Bambaşka Biri' isimli dizide savcı Leyla'yı canlandıran oyuncu, şimdilerde Barış Arduç ile birlikte rol aldığı 'Rüzgara Bırak' ve 'Aşkı Hatırla' filmleriyle gündeme geliyor.

Kariyerinin yanı sıra Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk da epey konuşuluyor. Öyle ki çiftin aşk dolu pozları ve uzun süreli birliktelikleri ise şimdilerde 'evlilik yakın' iddialarını gündeme getirmiş durumda.