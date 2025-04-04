Hande Erçel, Protestolarda Tutuklanan Öğrencilerin Serbest Bırakılması İçin Destek Paylaşımında Bulundu
Hande Erçel, Protestolarda Tutuklanan Öğrencilerin Serbest Bırakılması İçin Destek Paylaşımında Bulundu
İmamoğlu sürecinde yürüyüşlere katılan ve alınan kararı hukuka aykırı bulup protesto hakkını kullanan öğrencilerden 301 tanesi tutuklanmıştı. Tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için sosyal medyada destek paylaşımları yapılmaya devam edilirken ünlü isimlerden de 'destek' gönderileri geliyor.
Hande Erçel de bu isimlerden biri olarak 'Eğitim anayasal haktır' paylaşımı yaptı.
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Yer yer oyunculuğuyla eleştirilse de ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Hande Erçel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma süreci ve diploma iptaliyle halk sokaklara dökülmüş ve alınan kararları protesto etmeye başlamıştı biliyorsunuz.
Tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için yapılan destek paylaşımlarına Hande Erçel de bir eklemede bulundu.
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