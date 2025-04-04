Sadece Arkadaşız: Sinan Akçıl, Sunucu Sedef Bekiroğlu ile Görüntülendi, Aşk Sorularına Kahkahayı Bastı!

Sinan Akçıl’a aşk hayatıyla ilgili sorular da yöneltildi. Şarkıcı, birlikte görüntülendiği Sedef Bekiroğlu için “Sedef benim yakın arkadaşım” dedi. Akçıl daha sonra “Aşk sorularınız karşısında ‘belki vardır bir şeyler’ demek istiyorum. Yakalayamıyorsunuzdur belki” diyerek kahkaha attı.

Sedef Bekiroğlu, spor spikerliği yaptığı süreçlerle ve 'Ofsayt' ismini verdiği programıyla tanınıyor. Fakat kendisi şimdilerde güzellik sektöründe faaliyet gösteriyor ve 'Brouz Cosmetics' adlı kozmetik markası ile biliniyor.