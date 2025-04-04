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Sadece Arkadaşız: Sinan Akçıl, Sunucu Sedef Bekiroğlu ile Görüntülendi, Aşk Sorularına Kahkahayı Bastı!

Sadece Arkadaşız: Sinan Akçıl, Sunucu Sedef Bekiroğlu ile Görüntülendi, Aşk Sorularına Kahkahayı Bastı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 19:34

Şarkıcı ve aranjör Sinan Akçıl, bir süredir eski aşkı Hadise ile arasında yaşanan gerilimle gündemdeydi. Akçıl, eski sunucu Sedef Bekiroğlu ile birlikte görüntülendi. Muhabirlerin aşk sorularına yanıtı ise kahkahalarla ve imayla doluydu. 

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Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Sinan Akçıl, son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Sinan Akçıl, son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine ünlü isimlerden tepkiler yağmaya devam ediyor biliyorsunuz. Ünlüler gerek boykota destek veriyor gerekse yürüyüşlere katılarak tepkisini belli eden gençlerin tutuklanmasına tepkilerini gösteren paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Danla Bilic de paylaşımlarıyla bu sürece destek olan isimlerden birisi. Bu günlerde paylaşım yapmayanlara, sessiz kalanlara 'Alnınız aksa susamazsınız' diyerek bir çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine Sinan Akçıl, sessizliğini bozmuş “Danla'cım ne kadar tahammüllü bir arkadaşlıkmış. (Gerçi sadece bir kez programına çıktım, davetin üzerine. Arkadaşlık denemez.) Unfollowlaşmışız Insta’dan. Haberim bile yoktu. Fanlar sağolsun ve canın sağolsun. Bir kaybım olmaz. Ebo'cun da Cumhurbaşkanımız ile video çekmek istiyormuş öyle söylüyormuş sağda solda, ona daha tahmüllüsün sanırım🤔 Öptüm seni.” diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti.

İlişki geçmişi bir hayli kabarık olan Akçıl, sık sık yaşadığı aşklarla gündeme geliyor.

İlişki geçmişi bir hayli kabarık olan Akçıl, sık sık yaşadığı aşklarla gündeme geliyor.

Geçmiş senelerde Hadise, Hande Yener gibi isimlerle önce aşk sonra bolca kaos ve polemik yaşayan Sinan Akçıl en son Burcu Kıratlı ile bir ayrıl bir barış aşk yaşamıştı. 2018 senesinde evlenen çift, kesinkes yollarını 2022'de ayırsa da çiftin iki kez evlenip boşanma geçmişi ve kararsız halleri uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. 2024 senesinde ise çiftin tekrardan barışacağı iddia edilmiş fakat bu iddia yalnızca bir dedikodu olarak kalmıştı.

Geçtiğimiz akşam ise kendisi eski sunucu Sedef Bekiroğlu ile görüntülendi. Aşk sorularına verdiği yanıt epey imalıydı.

Geçtiğimiz akşam ise kendisi eski sunucu Sedef Bekiroğlu ile görüntülendi. Aşk sorularına verdiği yanıt epey imalıydı.

Sinan Akçıl’a aşk hayatıyla ilgili sorular da yöneltildi.  Şarkıcı, birlikte görüntülendiği Sedef Bekiroğlu için “Sedef benim yakın arkadaşım” dedi. Akçıl daha sonra “Aşk sorularınız karşısında ‘belki vardır bir şeyler’ demek istiyorum. Yakalayamıyorsunuzdur belki” diyerek kahkaha attı.

Sedef Bekiroğlu, spor spikerliği yaptığı süreçlerle ve 'Ofsayt' ismini verdiği programıyla tanınıyor. Fakat kendisi şimdilerde güzellik sektöründe faaliyet gösteriyor ve 'Brouz Cosmetics' adlı kozmetik markası ile biliniyor.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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