X'ten Bir Bir Dökülen Ünlüler Kervanına Katılan ve Tepkileri Gündem Olan Cem Yılmaz'dan "Global Deli" Çıkışı!

Protesto yürüyüşlerinde tutuklanan üniversite öğrencilerinin, Ramazan Bayramı zamanında cezaevinden artık çıkartılmaları ve bayramı ailelerinin yanında geçirmeleri konusunda ünlü isimler dahil birçok kişi tarafından destek paylaşımlarıyla istenmişti.

Cem Yılmaz, bayram paylaşımında gençlerin durumuna değinse de 'Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim.' çıkışında bulunmuş ve bu çıkışıyla tepki çekmişti.

'Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu ! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu ! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin ? Hayır diyemezsin. E halde?' ifadelerini kullanarak, boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat'ın TRT'deki dizisinden çıkartılmasına tepki göstermişti. Ardından Cem Yılmaz, kendisini eleştiren kullanıcılara epey sert çıkarak yaptığı paylaşımlarla yine tepkilerin odağı haline gelmişti.