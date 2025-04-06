X'ten Bir Bir Dökülen Ünlüler Kervanına Katılan ve Tepkileri Gündem Olan Cem Yılmaz'dan "Global Deli" Çıkışı!
X'ten Bir Bir Dökülen Ünlüler Kervanına Katılan ve Tepkileri Gündem Olan Cem Yılmaz'dan "Global Deli" Çıkışı!
Son zamanlarda önce suskunluğuyla sonra da verdiği tepkilerle dikkat çeken Cem Yılmaz, X hesabını kapatmıştı.
Bluesky'a geçen komedyen, oradan paylaştığı yazıda X'in sahibi Elon Musk'a göndermede bulundu.
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Komedyen Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması sürecinde tepkisizliği ve suskunluğuyla eleştirilen isimlerden biri olmuştu.
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Ardından verdiği tepkilerle olay olan Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden kendisini eleştirenlere verdiği yanıtlarla gündem olmuştu.
Pek çok kişinin yaptıkları paylaşımlar nedeniyle hesabını kapatan X'in bu sansür kısıtlanmasına yakalanmak istemeyen ünlü isimler gibi Cem Yılmaz'da X hesabını kapatıp Bluesky'a geçti.
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