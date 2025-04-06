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X'ten Bir Bir Dökülen Ünlüler Kervanına Katılan ve Tepkileri Gündem Olan Cem Yılmaz'dan "Global Deli" Çıkışı!

X'ten Bir Bir Dökülen Ünlüler Kervanına Katılan ve Tepkileri Gündem Olan Cem Yılmaz'dan "Global Deli" Çıkışı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 19:21

Son zamanlarda önce suskunluğuyla sonra da verdiği tepkilerle dikkat çeken Cem Yılmaz, X hesabını kapatmıştı. 

Bluesky'a geçen komedyen, oradan paylaştığı yazıda X'in sahibi Elon Musk'a göndermede bulundu.

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Komedyen Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması sürecinde tepkisizliği ve suskunluğuyla eleştirilen isimlerden biri olmuştu.

Komedyen Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması sürecinde tepkisizliği ve suskunluğuyla eleştirilen isimlerden biri olmuştu.

18 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diploması iptal edilmişti. Hemen ardından 19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, 23 Mart gününden bu yana tutuklu yargılanıyor. 

Bu süreç, 'hukuka aykırı' bulunduğu gerekçesiyle kamuoyunun büyük bir kesimi tarafından düzenlenen protesto yürüyüşleri, sosyal medyadan paylaşılan 'İmamoğlu'na destek' yazılarıyla eleştirildi. Ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısında bulunmuş ve bu çağrısı gerek ünlü isimler gerekse de birçok vatandaş tarafından desteklenmişti. 

Bu sürecin başında sessizliğini koruyan Cem Yılmaz, sosyal medyada tepki çeken isimlerden biri olmuştu.

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Ardından verdiği tepkilerle olay olan Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden kendisini eleştirenlere verdiği yanıtlarla gündem olmuştu.

Ardından verdiği tepkilerle olay olan Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden kendisini eleştirenlere verdiği yanıtlarla gündem olmuştu.

Protesto yürüyüşlerinde tutuklanan üniversite öğrencilerinin, Ramazan Bayramı zamanında cezaevinden artık çıkartılmaları ve bayramı ailelerinin yanında geçirmeleri konusunda ünlü isimler dahil birçok kişi tarafından destek paylaşımlarıyla istenmişti. 

Cem Yılmaz, bayram paylaşımında gençlerin durumuna değinse de 'Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim.' çıkışında bulunmuş ve bu çıkışıyla tepki çekmişti. 

 'Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu ! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu ! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin ? Hayır diyemezsin. E halde?' ifadelerini kullanarak, boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat'ın TRT'deki dizisinden çıkartılmasına tepki göstermişti. Ardından Cem Yılmaz, kendisini eleştiren kullanıcılara epey sert çıkarak yaptığı paylaşımlarla yine tepkilerin odağı haline gelmişti.

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Pek çok kişinin yaptıkları paylaşımlar nedeniyle hesabını kapatan X'in bu sansür kısıtlanmasına yakalanmak istemeyen ünlü isimler gibi Cem Yılmaz'da X hesabını kapatıp Bluesky'a geçti.

Pek çok kişinin yaptıkları paylaşımlar nedeniyle hesabını kapatan X'in bu sansür kısıtlanmasına yakalanmak istemeyen ünlü isimler gibi Cem Yılmaz'da X hesabını kapatıp Bluesky'a geçti.

Bir süredir, X'in sansür kısıtlamasının ifade özgürlüklerini kısıtladığını düşünen ünlü isimler, X platformunun İmamoğlu sürecinde pek çok hesabı kapatmasının ardından, Bluesky isimli platforma geçiş yaptı. 

Blusky'a geçen Cem Yılmaz'ın ilk işi ise 'Bizim delimiz bize yetiyor, bir de global deliyle uğraşmayalım' diyerek X'in sahibi Elon Musk'a göndermede bulunmak oldu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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