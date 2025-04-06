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Daha Fazla Dayanamadı: Cem Yılmaz Yoğun Eleştiriler Sonrası Twitter Hesabını Kapattı

Daha Fazla Dayanamadı: Cem Yılmaz Yoğun Eleştiriler Sonrası Twitter Hesabını Kapattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.04.2025 - 13:32

Ekrem İmamoğlu sürecinde sessiz kalan Cem Yılmaz, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Günler sonra yaptığı açıklamayla “Canım ne zaman isterse paylaşım yaparım” diyerek tepkilere cevap vermişti. 

Ardından TRT’ye yönelik çıkışı ve kendisini eleştirenlere verdiği sert yanıtlarla yeniden gündemin ortasına oturmuştu. Sosyal medyada neredeyse her yoruma tek tek cevap veren Yılmaz, bu aktifliğiyle dikkat çekmişti. 

Son olarak Twitter’ın rakibi Bluesky’a geçtiğini duyurduktan sonra Twitter (X) hesabını kapattı. 

İşte detaylar…

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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, son günlerde sosyal medyada ve sokaklarda adeta yangın gibi yayıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, son günlerde sosyal medyada ve sokaklarda adeta yangın gibi yayıldı.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar sokaklara dökülürken, siyasilerin ve ünlü isimlerin bu süreçteki sessizliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla bazı markalara yönelik boykot hareketleri başlatıldı. Ayrıca 2 Nisan’da sosyal medya kullanıcıları “alışveriş yapmama” boykotu ilan etti. 

Bu hareketlere destek veren isimlerden biri de TRT’nin popüler dizisi Teşkilat’ta yer alan Aybüke Pusat oldu. Ancak Pusat, bu paylaşımının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldı. Aynı şekilde oyuncular Boran Kuzum ve Furkan Andıç da benzer gerekçelerle yer aldıkları projelerden çıkarıldı.

Tüm bu olaylar yaşanırken gözler bir süredir sessiz kalan Cem Yılmaz’a çevrilmişti. Yılmaz’ın sessizliği sosyal medyada sıkça eleştirildi. Günler sonra yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

“Yarın Bayram! Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Ramazan’da kalabalığa bir iyilik gelirdi, o da yıllardır yok ortada. Dileğim, alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi. Devletin millete hizmet etmesidir. Benim menajerim yok, hiç olmadı. Canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim sokaktaki vatandaştan ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu’ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim…”

Bu paylaşım bazı kullanıcılar tarafından da “geç ve yetersiz” bulunarak eleştirildi.

Bu paylaşım bazı kullanıcılar tarafından da “geç ve yetersiz” bulunarak eleştirildi.

Ardından TRT’nin Aybüke Pusat’ı kadrodan çıkarmasıyla ilgili sert bir paylaşım daha yaptı:

“Üzgünüm TRT, bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT’de çalışmasın mı diyorsun? İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E halde?”

Bu noktadan sonra Yılmaz sosyal medyada adeta “herkese cevap veren adam” moduna geçti. Gelen her yoruma teker teker yanıtlar veriyor, çoğu zaman da sert bir dille karşılık veriyordu. 

“TRT seni kapıdan sokmaz” diyen kullanıcıya, “Benim kimseye yaranamadığımı herkes bilir” şeklinde yanıt verdi. Bir başka eleştiride “Tweet’i 5 gün sonra attı” denilince de “Sorumlu ol, espriye ihtiyacım yok” diyerek tepki gösterdi.

Cem Yiğit Üzümoğlu da Yılmaz’ın bu çıkışlarına kayıtsız kalmadı.

Cem Yiğit Üzümoğlu da Yılmaz’ın bu çıkışlarına kayıtsız kalmadı.

T24 yazarı Binnaz Saktanber’in “Ünlülük ve Politik Direniş” başlıklı yazısını Instagram’dan paylaşarak Yılmaz’ın sözlerine üstü kapalı bir eleştiride bulundu. 

Tüm bu tartışmaların ardından geçtiğimiz gün Cem Yılmaz, Twitter’ın (X) rakibi olan Bluesky platformuna geçtiğini duyurdu.

Ancak bu duyurunun hemen ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı: Cem Yılmaz X hesabını kapattı.

Ancak bu duyurunun hemen ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı: Cem Yılmaz X hesabını kapattı.

Sosyal medya kullanıcıları durumu hemen fark etti. Kullanıcılar 'Cem Yılmaz'ın X hesabında bir sorun mu var?' 'Cem Yılmaz'ın hesabına neden ulaşamıyorum?' şeklinde yorumlar yapmaya başladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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nadirgelisenosasunaatağı

Niye Cem Yılmaz konuşmak zorunda kalsın ki? Sosyal mecrada birileri var sürekli kim konuştu konuşmadı manipülasyonlarıyla büyüyor? Hem konuşsa ne olacak? Bu ... Devamını Gör

Osman

muhalif zorbalığı

Osman

😝😛😃😀😜😅😂😄😁🤣😆😝😛😜😝