İstanbul başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar sokaklara dökülürken, siyasilerin ve ünlü isimlerin bu süreçteki sessizliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla bazı markalara yönelik boykot hareketleri başlatıldı. Ayrıca 2 Nisan’da sosyal medya kullanıcıları “alışveriş yapmama” boykotu ilan etti.

Bu hareketlere destek veren isimlerden biri de TRT’nin popüler dizisi Teşkilat’ta yer alan Aybüke Pusat oldu. Ancak Pusat, bu paylaşımının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldı. Aynı şekilde oyuncular Boran Kuzum ve Furkan Andıç da benzer gerekçelerle yer aldıkları projelerden çıkarıldı.

Tüm bu olaylar yaşanırken gözler bir süredir sessiz kalan Cem Yılmaz’a çevrilmişti. Yılmaz’ın sessizliği sosyal medyada sıkça eleştirildi. Günler sonra yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

“Yarın Bayram! Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Ramazan’da kalabalığa bir iyilik gelirdi, o da yıllardır yok ortada. Dileğim, alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi. Devletin millete hizmet etmesidir. Benim menajerim yok, hiç olmadı. Canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim sokaktaki vatandaştan ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu’ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim…”