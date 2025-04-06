Daha Fazla Dayanamadı: Cem Yılmaz Yoğun Eleştiriler Sonrası Twitter Hesabını Kapattı
Daha Fazla Dayanamadı: Cem Yılmaz Yoğun Eleştiriler Sonrası Twitter Hesabını Kapattı
Ekrem İmamoğlu sürecinde sessiz kalan Cem Yılmaz, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Günler sonra yaptığı açıklamayla “Canım ne zaman isterse paylaşım yaparım” diyerek tepkilere cevap vermişti.
Ardından TRT’ye yönelik çıkışı ve kendisini eleştirenlere verdiği sert yanıtlarla yeniden gündemin ortasına oturmuştu. Sosyal medyada neredeyse her yoruma tek tek cevap veren Yılmaz, bu aktifliğiyle dikkat çekmişti.
Son olarak Twitter’ın rakibi Bluesky’a geçtiğini duyurduktan sonra Twitter (X) hesabını kapattı.
İşte detaylar…
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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, son günlerde sosyal medyada ve sokaklarda adeta yangın gibi yayıldı.
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Bu paylaşım bazı kullanıcılar tarafından da “geç ve yetersiz” bulunarak eleştirildi.
Cem Yiğit Üzümoğlu da Yılmaz’ın bu çıkışlarına kayıtsız kalmadı.
Ancak bu duyurunun hemen ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı: Cem Yılmaz X hesabını kapattı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Niye Cem Yılmaz konuşmak zorunda kalsın ki? Sosyal mecrada birileri var sürekli kim konuştu konuşmadı manipülasyonlarıyla büyüyor? Hem konuşsa ne olacak? Bu ... Devamını Gör
muhalif zorbalığı
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