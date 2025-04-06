ABD'de Karşılaşan İki Trabzonlu Vatandaşın Sevinci: “Bize Her Yer Trabzon” Sözü Gerçek Oldu

Trabzonlular arasındaki bağ, yalnızca hemşehrilik değil, kalpten gelen bir kardeşlik duygusu. Nerede olursa olsun, bir Trabzonlu diğerini gördüğünde yüreği ısınır, selamı eksik etmez. Bu duygusal bağı ortaya koyan bir video ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.