ABD'de Karşılaşan İki Trabzonlu Vatandaşın Sevinci: “Bize Her Yer Trabzon” Sözü Gerçek Oldu

Trabzonlular arasındaki bağ, yalnızca hemşehrilik değil, kalpten gelen bir kardeşlik duygusu. Nerede olursa olsun, bir Trabzonlu diğerini gördüğünde yüreği ısınır, selamı eksik etmez. Bu duygusal bağı ortaya koyan bir video ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Videoyu burdan izleyebilirsiniz:
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Amerika’nın Chicago kentinde kayda alınan görüntülerde, Trabzonlu bir vatandaş otobanda seyir halindeyken Trabzonspor amblemi taşıyan bir tırı fark etti.
Trabzonlu vatandaşların Amerika’da birbirini bulup bu kadar sevgiyle karşılaması viral oldu.
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