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ABD'de Karşılaşan İki Trabzonlu Vatandaşın Sevinci: “Bize Her Yer Trabzon” Sözü Gerçek Oldu

ABD'de Karşılaşan İki Trabzonlu Vatandaşın Sevinci: “Bize Her Yer Trabzon” Sözü Gerçek Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 21:38

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Trabzonlular arasındaki bağ, yalnızca hemşehrilik değil, kalpten gelen bir kardeşlik duygusu. Nerede olursa olsun, bir Trabzonlu diğerini gördüğünde yüreği ısınır, selamı eksik etmez. Bu duygusal bağı ortaya koyan bir video ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Videoyu burdan izleyebilirsiniz:

Amerika’nın Chicago kentinde kayda alınan görüntülerde, Trabzonlu bir vatandaş otobanda seyir halindeyken Trabzonspor amblemi taşıyan bir tırı fark etti.

Amerika’nın Chicago kentinde kayda alınan görüntülerde, Trabzonlu bir vatandaş otobanda seyir halindeyken Trabzonspor amblemi taşıyan bir tırı fark etti.

Tırın peşinden gitmeye başlayan vatandaş, tırın durmasıyla birlikte heyecanla araçtan inerek hemşerisinin yanına koştu. İki Karadenizlinin buluşması sırasında yaşanan sıcak diyalog ve samimi selamlaşma yürekleri ısıttı.

Trabzonlu vatandaşların Amerika’da birbirini bulup bu kadar sevgiyle karşılaması viral oldu.

Trabzonlu vatandaşların Amerika’da birbirini bulup bu kadar sevgiyle karşılaması viral oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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