İngiltere’de Bir Yaşındaki Bebek Dedesinin Küllerini Yedi: O Anlar Sosyal Medyada Viral Oldu

Bebeklerin doğdukları andan itibaren kas kontrolü ve motor becerileri henüz gelişmediği için hareketleri tamamen kontrol edilemez. Bu dönemde bebeklerin sergilediği yaramazlıklar ise bazen şaşkınlık yaratabiliyor. O anlardan biri de Natasha Emeny isimli bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.