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İngiltere’de Bir Yaşındaki Bebek Dedesinin Küllerini Yedi: O Anlar Sosyal Medyada Viral Oldu

İngiltere’de Bir Yaşındaki Bebek Dedesinin Küllerini Yedi: O Anlar Sosyal Medyada Viral Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 19:56

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Bebeklerin doğdukları andan itibaren kas kontrolü ve motor becerileri henüz gelişmediği için hareketleri tamamen kontrol edilemez. Bu dönemde bebeklerin sergilediği yaramazlıklar ise bazen şaşkınlık yaratabiliyor. O anlardan biri de Natasha Emeny isimli bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

İngiltere'de bir yaşındaki bir bebek, dedesinin külleriyle dolu olan kabı açarak, külleri yedi.

İngiltere'de bir yaşındaki bir bebek, dedesinin külleriyle dolu olan kabı açarak, külleri yedi.

O anlar, çocuğun annesi tarafından video olarak kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan video izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken kısa sürede viral oldu.

O anları kaydeden anne, paylaşıma "When your son eats your dad" ("Oğlunuz, babanızı yediğinde...") notunu ekledi.

O anları kaydeden anne, paylaşıma "When your son eats your dad" ("Oğlunuz, babanızı yediğinde...") notunu ekledi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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