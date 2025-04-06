İngiltere’de Bir Yaşındaki Bebek Dedesinin Küllerini Yedi: O Anlar Sosyal Medyada Viral Oldu

Bebeklerin doğdukları andan itibaren kas kontrolü ve motor becerileri henüz gelişmediği için hareketleri tamamen kontrol edilemez. Bu dönemde bebeklerin sergilediği yaramazlıklar ise bazen şaşkınlık yaratabiliyor. O anlardan biri de Natasha Emeny isimli bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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İngiltere'de bir yaşındaki bir bebek, dedesinin külleriyle dolu olan kabı açarak, külleri yedi.
O anları kaydeden anne, paylaşıma "When your son eats your dad" ("Oğlunuz, babanızı yediğinde...") notunu ekledi.
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