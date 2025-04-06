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Sera Kadıgil, Aybüke Pusat'ın Ardından TRT'nin Oyunculara 'Boykot Paylaşımı' Baskısı Yaptığını Açıkladı!

Sera Kadıgil, Aybüke Pusat'ın Ardından TRT'nin Oyunculara 'Boykot Paylaşımı' Baskısı Yaptığını Açıkladı!

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2025 - 10:59

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 2 Nisan Çarşamba günü tüketim boykotu çağrısında bulunmuştu. Cem Küçük'ün hedef göstererek TRT Genel Müdürü'ne diziden çıkarılması gerektiğini belirtmesinin ardından ünlü oyuncu dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Kendisine destek veren oyunculardan Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren de TRT dizilerinin kadrolarından çıkarılmıştı. 

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil, NOW TV'de Hafta Sonu haberlerine katılarak TRT ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısında bulunduğu için Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısında bulunduğu için Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Kendisine destek veren meslektaşlarından Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren de Aybüke Pusat'ın ardından TRT dizilerinin kadrolarından çıkarıldı. Rojda Demirer, Alican Yücesoy ve Berna Laçin'in X hesapları kapatılırken oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ise gözaltına alındı.

Boykot çağrısı sebebiyle oyunculara uygulanan yaptırımların yankısı sürerken, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, NOW TV'de Hafta Sonu haberlerinde  Ezgi Gözeger'in konuğu oldu.

Sera Kadıgil, "Buradan ifşa ediyorum" diyerek açıklamalarda bulundu.

Sera Kadıgil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sera Kadıgil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Buradan ifşa ediyorum. En az 10 tane oyuncu ulaştı bana. 'Onu öyle yapmasak mı, bunu böyle yapmasak mı?' Sindiremediğine tehditler başlıyor 'Canım ne yapacağız bu paylaşımları?' falan. Azıcık sesi çıkan oyuncuyu kapının önüne koyuyor. Apır sapır açıklamalar yapıyor. Neden özellikle Cem'i (Yiğit Üzümoğlu) gözaltına alıyorlar? 'Bak bunu bile yaparım.' diyor. Bu kadar kamuoyunun gözü önünde olan bir insanı bile alırım. Düşün, buna bunu yapıyorsam sana neler yaparım. İbret-i alem.' Bunların susmadan konuşması, etki alanları senden benden yüksek olduğu için iktidarın hiç işine gelmiyor. Çok takipçili, çok etkisi olan ünlü isimleri susturmak çok önemli bunlar için.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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