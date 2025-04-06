Sera Kadıgil, Aybüke Pusat'ın Ardından TRT'nin Oyunculara 'Boykot Paylaşımı' Baskısı Yaptığını Açıkladı!

'Buradan ifşa ediyorum. En az 10 tane oyuncu ulaştı bana. 'Onu öyle yapmasak mı, bunu böyle yapmasak mı?' Sindiremediğine tehditler başlıyor 'Canım ne yapacağız bu paylaşımları?' falan. Azıcık sesi çıkan oyuncuyu kapının önüne koyuyor. Apır sapır açıklamalar yapıyor. Neden özellikle Cem'i (Yiğit Üzümoğlu) gözaltına alıyorlar? 'Bak bunu bile yaparım.' diyor. Bu kadar kamuoyunun gözü önünde olan bir insanı bile alırım. Düşün, buna bunu yapıyorsam sana neler yaparım. İbret-i alem.' Bunların susmadan konuşması, etki alanları senden benden yüksek olduğu için iktidarın hiç işine gelmiyor. Çok takipçili, çok etkisi olan ünlü isimleri susturmak çok önemli bunlar için.'