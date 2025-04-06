Sera Kadıgil, Aybüke Pusat'ın Ardından TRT'nin Oyunculara 'Boykot Paylaşımı' Baskısı Yaptığını Açıkladı!
Sera Kadıgil, Aybüke Pusat'ın Ardından TRT'nin Oyunculara 'Boykot Paylaşımı' Baskısı Yaptığını Açıkladı!
TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 2 Nisan Çarşamba günü tüketim boykotu çağrısında bulunmuştu. Cem Küçük'ün hedef göstererek TRT Genel Müdürü'ne diziden çıkarılması gerektiğini belirtmesinin ardından ünlü oyuncu dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Kendisine destek veren oyunculardan Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren de TRT dizilerinin kadrolarından çıkarılmıştı.
Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil, NOW TV'de Hafta Sonu haberlerine katılarak TRT ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısında bulunduğu için Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.
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Sera Kadıgil, "Buradan ifşa ediyorum" diyerek açıklamalarda bulundu.
Sera Kadıgil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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