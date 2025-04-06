Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u ağırlarken teknik direktör Jose Mourinho kadroda 7 değişikliğe gitti. Galatasaray derbisinde ilk 11'de yer alan Fred, Amrabat, Szymanski ve Skriniar yine başlarken, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, En-Nesyri ve Talisca yedek kaldı.

Mourinho bu maçta 4-2-3-1 sistemini tercih ederken, Livakovic kalede, Dzeko ise forvette görev yaptı. Szymanski 100. resmi maçına çıkarken, Saint-Maximin 121 gün sonra ilk 11'de şans buldu. Takım, İsmail Yüksek, İrfan Can Eğribayat, Filip Kostic ve Diego Carlos'tan yoksun şekilde sahaya çıktı.