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Fenerbahçe, Trabzonspor'u Talisca'nın Şov Yaptığı Maçta 4-1'le Geçti

Fenerbahçe, Trabzonspor'u Talisca'nın Şov Yaptığı Maçta 4-1'le Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2025 - 21:03

Haftanın maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u ağırladı. Trabzonspor'un ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı maçta sarı lacivertliler ikinci yarıda açıldı. 

Talisca'nın hattrick yaptığı maçta Skriniar'dan skora destek verdi. 

Fenerbahçe 4-1 kazandığı maçla Galatasaray'ın BAY geçtiği haftayı yarışa devam ederek tamamladı.

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Haftanın maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırladı.

Haftanın maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u ağırlarken teknik direktör Jose Mourinho kadroda 7 değişikliğe gitti. Galatasaray derbisinde ilk 11'de yer alan Fred, Amrabat, Szymanski ve Skriniar yine başlarken, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, En-Nesyri ve Talisca yedek kaldı.  

Mourinho bu maçta 4-2-3-1 sistemini tercih ederken, Livakovic kalede, Dzeko ise forvette görev yaptı. Szymanski 100. resmi maçına çıkarken, Saint-Maximin 121 gün sonra ilk 11'de şans buldu. Takım, İsmail Yüksek, İrfan Can Eğribayat, Filip Kostic ve Diego Carlos'tan yoksun şekilde sahaya çıktı.

Trabzonspor devreyi önde kapattı.

Trabzonspor devreyi önde kapattı.

Bordo mavili ekip deplasmanda Denis Draguş'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başardı.

İkinci yarı ise Talisca'nın devresi oldu.

İkinci yarı ise Talisca'nın devresi oldu.

51.dakikada penaltıyla skoru eşitleyen Talisca, tribünleri hareketlendirdi. 60'da Skriniar'ın golüyle öne geçen Fenerbahçe kontrolü de eline aldı.

Talisca önce 64'te ardından 77'de birbirinden şık goller atarak takımını 4-1 öne geçirdi.

Galatasaray BAY geçti.

Galatasaray BAY geçti.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın BAY geçtiği haftayı üç puanla katarak rakibiyle puan farkını 3'e düşürdü. 

Galatasaray 71 puanla lider, Fenerbahçe 68 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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