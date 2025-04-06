Fenerbahçe, Trabzonspor'u Talisca'nın Şov Yaptığı Maçta 4-1'le Geçti
Fenerbahçe, Trabzonspor'u Talisca'nın Şov Yaptığı Maçta 4-1'le Geçti
Haftanın maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u ağırladı. Trabzonspor'un ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı maçta sarı lacivertliler ikinci yarıda açıldı.
Talisca'nın hattrick yaptığı maçta Skriniar'dan skora destek verdi.
Fenerbahçe 4-1 kazandığı maçla Galatasaray'ın BAY geçtiği haftayı yarışa devam ederek tamamladı.
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Haftanın maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırladı.
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Trabzonspor devreyi önde kapattı.
İkinci yarı ise Talisca'nın devresi oldu.
Galatasaray BAY geçti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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