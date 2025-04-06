Manchester City'den Ayrılacağını Açıklayan De Bruyne İçin Cimbom İddiası
Manchester City'den Ayrılacağını Açıklayan De Bruyne İçin Cimbom İddiası
Manchester City'de bir devir kapandı. Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne sezon sonu Maviler'den ayrılacağını açıkladı. Arap kulüpleriyle sıcak temasta olduğu söylenen için bir süredir nabız yoklayan Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. Galatasaray, Belçikalı yıldız için planını hazırladı.
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Manchester City'de bir devir kapandı.
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Yaz ayları en çok onu konuşacağız.
Galatasaray maaş bütçesini ona ayıracak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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