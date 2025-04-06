Manchester City'den Ayrılacağını Açıklayan De Bruyne İçin Cimbom İddiası

Manchester City'de bir devir kapandı. Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne sezon sonu Maviler'den ayrılacağını açıkladı. Arap kulüpleriyle sıcak temasta olduğu söylenen için bir süredir nabız yoklayan Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. Galatasaray, Belçikalı yıldız için planını hazırladı.

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