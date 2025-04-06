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Manchester City'den Ayrılacağını Açıklayan De Bruyne İçin Cimbom İddiası

Manchester City'den Ayrılacağını Açıklayan De Bruyne İçin Cimbom İddiası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.04.2025 - 20:48

Manchester City'de bir devir kapandı. Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne sezon sonu Maviler'den ayrılacağını açıkladı. Arap kulüpleriyle sıcak temasta olduğu söylenen için bir süredir nabız yoklayan Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. Galatasaray, Belçikalı yıldız için planını hazırladı. 

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Manchester City'de bir devir kapandı.

Manchester City'de bir devir kapandı.

Kevin de Bruyne, 10 yıllık Manchester City kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 413 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 106 gol atarken 174 asist yaptı. Kulüp tarihinde önemli bir iz bırakan Belçikalı sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Yaz ayları en çok onu konuşacağız.

Yaz ayları en çok onu konuşacağız.

Galatasaray, Kevin De Bruyne transferi için harekete geçti. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir performans sergilemeyi hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, son yılların en güçlü kadrosunu oluşturmak için Belçikalı yıldızı radarına aldı. 

Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli oyuncu, yakın zamanda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Galatasaray maaş bütçesini ona ayıracak.

Galatasaray maaş bütçesini ona ayıracak.

Manchester City'nin sezon sonunda sözleşmesini feshetmeye karar verdiği 33 yaşındaki Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, Galatasaray'ın transfer listesinde birinci sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, 10 numara pozisyonunda Dries Mertens'in yerine düşündüğü tecrübeli futbolcu için bütçesinin önemli bir bölümünü seferber etmeye hazırlanıyor.

De Bruyne transferi konusunda kesenin ağzını açan Galatasaray, yüksek maaş teklifiyle Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Kulüp yetkilileri, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncu için yoğun bir çalışma yürütüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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