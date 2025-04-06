Panathiankos'un Yıldızı Kendrick Nunn A Milli Takım'da Oynamayı Kabul Etti!
Panathiankos'un Yıldızı Kendrick Nunn A Milli Takım'da Oynamayı Kabul Etti!
Inside EuroLeague'in haberine göre Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un en etkili isimlerinden Kendrick Nunn, A Milli Basketbol Takımı'nda oynamayı kabul etti. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.
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Avrupa basketbolunun en gözde ismi
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Türkiye Milli Takımı'nda oynamayı kabul etti
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