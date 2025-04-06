Panathiankos'un Yıldızı Kendrick Nunn A Milli Takım'da Oynamayı Kabul Etti!

NBA'de ikişer sezon Miami Heat ve LA Lakers formaları giyen, Washington ile de 31 maça çıkan Kendrick Nunn, 2023'ün Ekim ayında Yunan ekibi Panathinaikos'a imza atmıştı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı kulüple ilk kez Avrupa deneyimi yaşayan oyuncu, takıma verdiği katkıyla takımın Euroleague şampiyonluğuna ulaşmasında büyük rol oynamış, sezonun en iyi beşinde kendine yer bulmuştu.

Geçtiğimiz sezonun yanı sıra bu sezon da istikrarlı bir grafik çizen ABD'li oyuncu, Euroleague'in 2024-2025 sezonunda Final Four yaklaşırken 31 maçta 20.8 sayı 3.6 ribaund 4.2 asist ortalamaları yakaladı ve yine tüm dikkatleri üzerine topladı.