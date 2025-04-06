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Panathiankos'un Yıldızı Kendrick Nunn A Milli Takım'da Oynamayı Kabul Etti!

Panathiankos'un Yıldızı Kendrick Nunn A Milli Takım'da Oynamayı Kabul Etti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.04.2025 - 15:37

Inside EuroLeague'in haberine göre Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un en etkili isimlerinden Kendrick Nunn, A Milli Basketbol Takımı'nda oynamayı kabul etti. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

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Avrupa basketbolunun en gözde ismi

Avrupa basketbolunun en gözde ismi

NBA'de ikişer sezon Miami Heat ve LA Lakers formaları giyen, Washington ile de 31 maça çıkan Kendrick Nunn, 2023'ün Ekim ayında Yunan ekibi Panathinaikos'a imza atmıştı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı kulüple ilk kez Avrupa deneyimi yaşayan oyuncu, takıma verdiği katkıyla takımın Euroleague şampiyonluğuna ulaşmasında büyük rol oynamış, sezonun en iyi beşinde kendine yer bulmuştu.

Geçtiğimiz sezonun yanı sıra bu sezon da istikrarlı bir grafik çizen ABD'li oyuncu, Euroleague'in 2024-2025 sezonunda Final Four yaklaşırken 31 maçta 20.8 sayı 3.6 ribaund 4.2 asist ortalamaları yakaladı ve yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Türkiye Milli Takımı'nda oynamayı kabul etti

Türkiye Milli Takımı'nda oynamayı kabul etti

Inside EuroLeague'in haberine göre, 29 yaşındaki guard, Türkiye Milli Takımı'nda oynamayı kabul etti. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından durumun resmiyet kazanacağı paylaşıldı.

Kendrick Nunn'ın kariyeri ve istatistikleri 👇

Kendrick Nunn'ın kariyeri ve istatistikleri 👇

Kaynak: mackolik

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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