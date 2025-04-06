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Talisca ile Eşinin Havuz Eğlencesi Fenerbahçe Taraftarının Gündeminde

Talisca ile Eşinin Havuz Eğlencesi Fenerbahçe Taraftarının Gündeminde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.04.2025 - 11:08

Büyük maçlarda alınan mağlubiyet ya da oynanan kötü oyun sonrası taraftarların gözü genellikle yöneticilerden çok futbolcularda olur. Yıldız isimlerin sosyal medyadaki aktifliği veya özel hayatında neler yaptığı büyük dikkat çeker ve tartışma yaratır. Fenerbahçeli Talisca da bu sebepten eleştirilerin hedefinde.

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Galatasaray'a kaybedildi, performansı geçerli not almadı.

Galatasaray'a kaybedildi, performansı geçerli not almadı.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, istikrarsız oyunuyla şu ana kadar taraftarlarını memnun edemedi. 14 maçta, 5 gol, 1 asist üreten on numara, Türkiye Kupası'ndaki 2-1'lik Galatasaray yenilgisinde pek bir varlık gösteremedi. Etkisiz oyunu, 'gerekli bir transfer miydi?' sorusunu sordurttu.

Eşinin paylaşımı sosyal medya gündem oldu.

Eşinin paylaşımı sosyal medya gündem oldu.
twitter.com

Fenerbahçeli bir taraftar, derbi yenilgisi sonrası Talisca'nın eşinin Instagram'dan yapmış olduğu paylaşımı X hesabından yayınladı. Brezilyalı futbolcunun eşiyle havuz başındaki eğlenceli anlarına birçok yorum geldi.

Taslica'ya gelen tepkiler 👇

Taslica'ya gelen tepkiler 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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