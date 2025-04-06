Talisca ile Eşinin Havuz Eğlencesi Fenerbahçe Taraftarının Gündeminde
Talisca ile Eşinin Havuz Eğlencesi Fenerbahçe Taraftarının Gündeminde
Büyük maçlarda alınan mağlubiyet ya da oynanan kötü oyun sonrası taraftarların gözü genellikle yöneticilerden çok futbolcularda olur. Yıldız isimlerin sosyal medyadaki aktifliği veya özel hayatında neler yaptığı büyük dikkat çeker ve tartışma yaratır. Fenerbahçeli Talisca da bu sebepten eleştirilerin hedefinde.
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Galatasaray'a kaybedildi, performansı geçerli not almadı.
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Eşinin paylaşımı sosyal medya gündem oldu.
Taslica'ya gelen tepkiler 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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