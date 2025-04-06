Talisca ile Eşinin Havuz Eğlencesi Fenerbahçe Taraftarının Gündeminde

Büyük maçlarda alınan mağlubiyet ya da oynanan kötü oyun sonrası taraftarların gözü genellikle yöneticilerden çok futbolcularda olur. Yıldız isimlerin sosyal medyadaki aktifliği veya özel hayatında neler yaptığı büyük dikkat çeker ve tartışma yaratır. Fenerbahçeli Talisca da bu sebepten eleştirilerin hedefinde.