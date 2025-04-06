Barış Alper'in Babası Yüksel Yılmaz Olaylı Derbi Hakkında Konuştu!
Barış Alper'in Babası Yüksel Yılmaz Olaylı Derbi Hakkında Konuştu!
Beyaz Futbol muhabiri Mehmet Batuhan Ağır, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper'in babası Yüksek Yılmaz ile kısa bir röportaj yaptı. Ağır, Yılmaz'a gerilimin tavan yaptığı Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakkındaki düşüncelerini sordu. Yılmaz, Foti'ye 'eğitim ve psikolojik destek alsın' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağır'ın Yılmaz ile olan konuşması 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne olmuştu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
🤢🤢🤮🤮
😝😛😄😁🤣😂😅😜😀😃😆😝😛😛😛😛
he he he