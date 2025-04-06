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Barış Alper'in Babası Yüksel Yılmaz Olaylı Derbi Hakkında Konuştu!

Barış Alper'in Babası Yüksel Yılmaz Olaylı Derbi Hakkında Konuştu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.04.2025 - 09:27

Beyaz Futbol muhabiri Mehmet Batuhan Ağır, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper'in babası Yüksek Yılmaz ile kısa bir röportaj yaptı. Ağır, Yılmaz'a gerilimin tavan yaptığı Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakkındaki düşüncelerini sordu. Yılmaz, Foti'ye 'eğitim ve psikolojik destek alsın' dedi.

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Ağır'ın Yılmaz ile olan konuşması 👇

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş, adını bir üst tura yazdıran taraf 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu. 

Karşılaşmanın son bölümünde Barış Alper ile Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Salvatore Foti arasında tartışma çıkmıştı. İddialara göre Foti, Barış Alper'e küfür etmişti. 

PFDK, Foti'ye dört maç men cezası verildiğini duyurmuştu. (Barış hakkındaki karar henüz açıklanmadı)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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