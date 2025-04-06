Beyaz Futbol muhabiri Mehmet Batuhan Ağır, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper'in babası Yüksek Yılmaz ile kısa bir röportaj yaptı. Ağır, Yılmaz'a gerilimin tavan yaptığı Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakkındaki düşüncelerini sordu. Yılmaz, Foti'ye 'eğitim ve psikolojik destek alsın' dedi.