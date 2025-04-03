City Kalecisi Ederson'un Sizi Şaşırtabilecek Batıl İnancı
City Kalecisi Ederson'un Sizi Şaşırtabilecek Batıl İnancı
Futbol her ne kadar artık taktiklere, sistemlere bağlı bir oyun haline gelse de hala birçok oyuncunun sahaya çıkmadan önce ritüelleri olduğunu görürüz. Kimileri her maç aynı kramponu giyer kimileri ise kendine şans getirdiğine inandığı bir hareketi yapmadan sahaya adım atmaz. Manchester City'nin kalecisi Ederson da krampon örneğine benzer bir durumla karşımızda.
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin tecrübeli file bekçisi Ederson'dan ilginç bir itiraf geldi.
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BBC'ye konuşan yıldız isim, batıl inancını açıkladı.
"Son 8 yıldır aynı boxerları kullanıyorum."
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