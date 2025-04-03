Futbol her ne kadar artık taktiklere, sistemlere bağlı bir oyun haline gelse de hala birçok oyuncunun sahaya çıkmadan önce ritüelleri olduğunu görürüz. Kimileri her maç aynı kramponu giyer kimileri ise kendine şans getirdiğine inandığı bir hareketi yapmadan sahaya adım atmaz. Manchester City'nin kalecisi Ederson da krampon örneğine benzer bir durumla karşımızda.