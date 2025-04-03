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City Kalecisi Ederson'un Sizi Şaşırtabilecek Batıl İnancı

City Kalecisi Ederson'un Sizi Şaşırtabilecek Batıl İnancı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.04.2025 - 16:03

Futbol her ne kadar artık taktiklere, sistemlere bağlı bir oyun haline gelse de hala birçok oyuncunun sahaya çıkmadan önce ritüelleri olduğunu görürüz. Kimileri her maç aynı kramponu giyer kimileri ise kendine şans getirdiğine inandığı bir hareketi yapmadan sahaya adım atmaz. Manchester City'nin kalecisi Ederson da krampon örneğine benzer bir durumla karşımızda.

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin tecrübeli file bekçisi Ederson'dan ilginç bir itiraf geldi.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin tecrübeli file bekçisi Ederson'dan ilginç bir itiraf geldi.

Brezilyalı kaleci, 2017 yazında Benfica'dan Pep'in takımına katılmıştı. City, Ederson için Portekiz ekibine 40 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

BBC'ye konuşan yıldız isim, batıl inancını açıkladı.

BBC'ye konuşan yıldız isim, batıl inancını açıkladı.

31 yaşındaki oyuncunun sözleri Avrupa basınında gündem oldu. Konu yeşil sahayla alakalıydı ama biraz farklı türden.

"Son 8 yıldır aynı boxerları kullanıyorum."

"Son 8 yıldır aynı boxerları kullanıyorum."

Maçlardan önce herhangi bir ritüeli olup olmadığı sorulan Ederson, 'Tek bir batıl inancım var. Her maçta aynı boxerları giyiyorum, son 8 yıldır aynı boxerları kullanıyorum.' şeklinde yanıt verdi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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