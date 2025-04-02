Tartışma Konusu Oldu: Szymanski'nin Attığı Golde Ofsayt Var mı?
Tartışma Konusu Oldu: Szymanski'nin Attığı Golde Ofsayt Var mı?
Fenerbahçe, Sebastian Syzmanski'nin 45+1'de kaydettiği golle Galatasaray karşısında farkı 1'e indirdi. İlk yarınının son anlarında gelen golde ofsayt olup olmadığı sosyal medyada tartışma yarattı. Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar da gol kararını yanlış buldu.
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Syzmanski'nin farkı 1'e indiren golü 👇
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Ofsayt sisteminden gelen görüntü 👇
Erman Toroğlu, "Fenerbahçe'nin golü 'ofsaytımsı' gibi, bana biraz tuhaf geldi!" dedi.
Ahmet Çakar da "Günah yuvası Riva’da tuhaf şeyler oluyor. Fenerbahçe’nin attığı gol bence ofsayt. Ya ben körüm ya da pozisyonu bir şekilde VAR odasında istedikleri gibi montajladılar." yorumunda bulundu.
Taraftarların pozisyon hakkındaki yorumları ise şöyle 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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