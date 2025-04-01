Eyüpspor - Başakşehir Maçında Taçtan Gelen Topa Ofsayt Bayrağı Kaldırdı
Eyüpspor - Başakşehir Maçında Taçtan Gelen Topa Ofsayt Bayrağı Kaldırdı
Süper Lig'in 2024-2025 sezonuna damga vuran hakem hataları gündemden düşmezken Eyüpspor - Başakşehir maçında bir taraftarın tribünden çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Videoda yardımcı hakemin taçtan gelen bir topta ofsayt bayrağını kaldırdığı görülüyor.
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İşte o anlar 👇
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Taçtan ofsayt olmuyor
Sosyal medyada gündem olan anlara futbolseverlerin yorumları 👇
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