onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Eyüpspor - Başakşehir Maçında Taçtan Gelen Topa Ofsayt Bayrağı Kaldırdı

Eyüpspor - Başakşehir Maçında Taçtan Gelen Topa Ofsayt Bayrağı Kaldırdı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
01.04.2025 - 14:32

Süper Lig'in 2024-2025 sezonuna damga vuran hakem hataları gündemden düşmezken Eyüpspor - Başakşehir maçında bir taraftarın tribünden çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Videoda yardımcı hakemin taçtan gelen bir topta ofsayt bayrağını kaldırdığı görülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Taçtan ofsayt olmuyor

Taçtan ofsayt olmuyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) göre, taç atışından doğrudan ofsayt olmuyor. Taç atışını kullanan oyuncu, rakip defansa bakmaksızın topu sahanın her noktasına gönderebilir.

Sosyal medyada gündem olan anlara futbolseverlerin yorumları 👇

Sosyal medyada gündem olan anlara futbolseverlerin yorumları 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın