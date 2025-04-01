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Cristiano Ronaldo Transferini Açıkladı: Karaman FK'dan 1 Nisan Şakası

Cristiano Ronaldo Transferini Açıkladı: Karaman FK'dan 1 Nisan Şakası

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
01.04.2025 - 13:31

TFF 2. Lig'de mücadele eden Karaman FK, sosyal medyadan 1 Nisan'a dair şaka paylaşımında bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüp, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerini sürdüren Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 'Ailemize hoş geldin' dedi.

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Karaman FK'nın paylaşımı 👇

Karaman FK'nın paylaşımı 👇
twitter.com

' Ailemize hoş geldin Cristiano!

Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız!

İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: '7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O yüzden 70 numara ile sahada olacağım. Burada Santiago Bernabéu'dan, Old Trafford'tan daha iyi bir stadyum var. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum.' diyerek taraftarları Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak Somaspor maçına davet etti.'

Bir futbolsever de haberi X'in yapay zekası Grok'a "bu doğru mu ?" diye sordu. Grok şöyle dedi. 👇

Bir futbolsever de haberi X'in yapay zekası Grok'a "bu doğru mu ?" diye sordu. Grok şöyle dedi. 👇
twitter.com

'Hayır, doğru değil. Karaman FK'nın Ronaldo'yu imzaladığı iddiası, 31 Mart 2025 tarihindeki zamanlama ve absürt detaylar (7+0 günlük sözleşme, 70 numara, stadyum karşılaştırmaları) nedeniyle büyük olasılıkla bir Nisan Şakası. Ronaldo şu anda Al-Nassr'da ve güvenilir kaynaklar bu transferi doğrulamıyor.'

Kulübün sosyal medya yöneticisi de Grok'a cevap verdi. 👇

Kulübün sosyal medya yöneticisi de Grok'a cevap verdi. 👇
twitter.com

'Admini neden üzdün @grok ?'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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