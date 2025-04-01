Cristiano Ronaldo Transferini Açıkladı: Karaman FK'dan 1 Nisan Şakası
Cristiano Ronaldo Transferini Açıkladı: Karaman FK'dan 1 Nisan Şakası
TFF 2. Lig'de mücadele eden Karaman FK, sosyal medyadan 1 Nisan'a dair şaka paylaşımında bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüp, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerini sürdüren Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 'Ailemize hoş geldin' dedi.
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Karaman FK'nın paylaşımı 👇
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Bir futbolsever de haberi X'in yapay zekası Grok'a "bu doğru mu ?" diye sordu. Grok şöyle dedi. 👇
Kulübün sosyal medya yöneticisi de Grok'a cevap verdi. 👇
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