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En Komik 1 Nisan Şakaları! Sevgiliye, Arkadaşa, Kardeşe, Aileye En Güzel ve Eğlenceli 1 Nisan Şakaları

En Komik 1 Nisan Şakaları! Sevgiliye, Arkadaşa, Kardeşe, Aileye En Güzel ve Eğlenceli 1 Nisan Şakaları

şakalaşma
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:51

Yılın en şakacı gününün kökeni 16. yüzyıla dayanıyor. Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen 1 Nisan, yine dünyanın pek çok yerinde şakalar ve eğlenceli mesajlarla kutlanacak. Sevdiklerine unutulmaz ve eğlenceli 1 Nisan şakaları yapmak isteyenler için ise hazırlık vakti. Teknolojinin gelişimine ayak uyduran 1 Nisan Şaka Günü şakaları arasında WhatsApp, Instagram ve Twitter gibi sosyal mecralardan paylaşılacak özel 1 Nisan şakaları da yer alıyor. Peki, bugün için sizin planınız ne? Bugün sevdiklerinize hangi 1 Nisan şakasını yapacaksınız? Hâlâ 1 Nisan şakası arıyorsanız, doğru yerdesiniz! En komik, en eğlenceli, unutulmaz, özel ve farklı 1 Nisan şakaları... 

İşte, 1 Nisan Şaka gününüzü kutlu ve mutlu kılacak şakalar...

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1 Nisan Şaka Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

1 Nisan Şaka Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Her yıl milyonlarca insanın bolca eğlendiği 1 Nisan Şaka Günü, farklı kültür ve inançlarda yer almaktadır. Pek çok farklı kültür ve dilde efsaneleri bulunan Şaka Gününde insanların birbirlerine şaka yapması yıllar içerisinde gelenek haline gelmiştir. 

  • İngiltere'de 'Nisan Aptallar Günü' olarak efsaneleşmiştir. 

  • İskoçya'da 'Gowk' veya 'Cockoo Günü' olarak bilinmektedir. 

  • İrlanda'da ise insanların birbirine mektup emanet ettiği 1 Nisan'da 'Aptallara daha fazla gönder' yazılı mektuplar elden ele dolaşır. 

  • Lübnan'da 1 Nisan şakası ilk insan yalanı olarak ortaya çıkar. 

  • İran'da 1 Nisan'a benzer bir gelenek olan 'Farvadin 13'ün Yalanı' vardır. Farvadin 13'ünde de insanlar birbirlerine şaka yaparlar. 

  • Bir efsaneye göre 1 Nisan, Pagan kültüründe 'Fous Bayramıdır'

  • Antik Roma'da 'Hilarya' adıyla bilinen Nisan 1'e benzer bir bayram yer almaktadır. 

  • Hindistan'da 'Holi Günü' olarak bilinen 1 Nisan'ın tarihi farklıdır. Hindistan'da bu bayram 31 Mart'ta kutlanır.

Fransa'da yılbaşının 1 Nisan olduğunu biliyor muydunuz?

Fransa'da yılbaşının 1 Nisan olduğunu biliyor muydunuz?

Bu durum 1564 yılında değişti! Fransa Kralı IX. Charles yılbaşını 1564 yılında 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırdı.  

1 Nisan Şaka Günü ise böylece ortaya çıktı. Ülkede 1 Nisan'ı hâlâ yılbaşı olarak kabul edenlerle alay etmek için yapılan şakalar, zamanla gelenek haline geldi. Böylece 1 Nisan gününü yılbaşı kabul edenler 'Nisan Balığı' adıyla anılmaya başlandı. 

2024 yılı 1 Nisan Şakaları

2024 yılı 1 Nisan Şakaları

Geleneksel 1 Nisan şakalarından vazgeçemiyorsanız, bunlara da bir göz atın deriz. 

İşte, bu yıl sizin için seçtiğimiz sevgiliye, flörte, anneye, babaya, kardeşe, arkadaşa ve aileye en komik 1 Nisan şakaları 👇

İş Arkadaşına 1 Nisan Şakaları

İş Arkadaşına 1 Nisan Şakaları

  • İş arkadaşınızın klavyesindeki tuşları çıkarıp çim ekin.

  • Oda parfümünün mandalını bağlayıp iş arkadaşlarınızın odasına atın.

  • İş arkadaşınızın rakip şirket yetkilileriyle el sıkıştığı bir fotoğraf hazırlayacak kadar fotomontaj biliyor musunuz? 

  • İşle ilgili bir konu hakkında acil bir toplantı düzenleyin ve ondan bir de sunum istemeyi ihmal etmeyin...

Arkadaşa 1 Nisan Şakaları

Arkadaşa 1 Nisan Şakaları

  • Kapının arkasına veya koltuğun altına havalı korna bağlayın. 

  • Bol soğanlı bir melemen hazırlayıp soğuduğunda şeker poşetine koyun. Cebinizde sakladığınız poşeti patlamanız gereken zamanı bilirsiniz... 

  • Son ana kadar geldiğinizi söyleyip onu hiç istemediği bir yerde ekin! Bugün de tek başına gezsin canım... 

  • Kola kutusunun içine gazoz ve soya sosu doldurun. Kutu kola içine acı sos eklemek biraz acımasız da olasa eğlenceli olabilir.

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Kardeşe 1 Nisan Şakaları

Kardeşe 1 Nisan Şakaları

  • Maket veya oyuncak farelerle odasını süsleyin. 

  • Böcek, örümcek ve yılan da kardeşinizin korkulu rüyası olabilir. 

  • Tuvalet kağıtlarını ıslatarak kahverengi bir yuvarlak haline getiren ve arkadaşınızın yatağına bırakın. 

  • Gazeteye onun adına bir ölüm ilanı verin.

Sevgiliye 1 Nisan Şakaları

Sevgiliye 1 Nisan Şakaları

  • Sevgilinizin evini sevmediği arkadaşlarınızın fotoğraflarıyla kaplayın.

  • Şık bir akşam yemeğinde ona 'Senden ayrılıyorum' diyin. Dilerseniz, 'Seni aldattım' şakasını da deneyebilirsiniz. 

  • Odasını balonlarla süsleyin... 

  • Mesajla ondan ayrılın ve bir süre telefonlarını açmayın. 

  • Ona en güzel elma şekeri görüntüsünde soğan şekeri hazırlayın. 

  • Arabasına tuvalet kağıdıyla hazırladığınız kahverengi biraz da kötü koku sıktığınız sürprizler bırakabilirsiniz. 

  • Bir klişe olan patlayan tütün ürünlerini de tercih edebilirsiniz.

Anneye 1 Nisan Şakaları

Anneye 1 Nisan Şakaları

  • Dolu ve ters bir bardağın üstüne kahve köpüğü veya kremayla süsleme yapın. Sonra annenizin bardağı kaldırmasını bekleyin... 

  • Sıvı sabun şişesini boşaltın ve içine yağ koyun. 

  • Anneniz için bir cupcake alıp üstlerini hardal veya mayonezle süsleyin. 

  • Hamile olduğunuzu söyleyin! 

  • Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun.

Babaya 1 Nisan Şakaları

Babaya 1 Nisan Şakaları

  • Arabanın sileceklerine gökkuşağı renklerinde boyalar koyun. 

  • Havluya biraz boya sıkın ve kamerayı hazırlayın. Şimdi sevdiklerinize günaydın diyin. 

  • Babanızın arabasını silinebilir boya ile çizin veya yapışkan not kağıtlarıyla süsleyin. 

  • Ona ani bir kararla dün evlendiğinizi söyleyin.

Aileye 1 Nisan Şakaları

Aileye 1 Nisan Şakaları

  • Araba koltuğu gibi cansız bir varlığın kılığına girin. Bunun için kamuflaj yeteneklerinizin iyi olması gerek. 

  • Sabunu şeffaf oje ile kaplayarak banyoya bırakın. 

  • Tuvalet kadığıyla şaka olmaz! Ama siz yine de deneyin... 

  • Bisküvi kreması yerine naneli diş macunu doldurun.

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Toplu Yapılacak 1 Nisan Şakaları

Toplu Yapılacak 1 Nisan Şakaları

  • Arkadaşınız uyurken ona bir cenaze töreni düzenleyin. Uyandığında ise onun için ağıtlar yakın ve arkasından bolca gözyaşı döküp dedikodu yapın. 

  • Tüm ekip istifa dilekçelerinizi patronun önüne koyun! 

  • WhatsApp'tan bir metin hazırlayın ve tüm arkadaşlarınızı başınıza gelen kötü olay için acil olarak belirlediğiniz bir konuma davet edin. Bakalım, kimler gelecek...

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