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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Yabancı Hakem Açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Yabancı Hakem Açıklaması

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
01.04.2025 - 12:36

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fanatik'e verdiği röportajda 2-1 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasını değerlendirirken maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talepleri olan yabancı hakem konusuna açıklık getirdi. Durumun yanlış anlaşıldığını belirtti.

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Adalı'nın açıklaması 👇

Adalı'nın açıklaması 👇

'Derbi maçı öncesi dediğim gibi. En küçük endişemiz yoktu. Hakeme karşı olma konusu yanlış anlaşıldı. Türk hakemlerine güvensizlik değil konu. Rakiplerimize farklı uygulama, bize farklı olması idi. Hangi hakem gelirse gelsin yeneceğimiz ortada.

Beşiktaş, ülke futbolunun en büyük markası. Evimizde daha farklı kazanabilirdik. Taraftarımız mükemmeldi. Hepsinin alınlarından öpüyorum. İnanılmaz bir atmosfer yarattılar. En güzel bayram hediyesi oldu.

Kupayı alıp ligi üçüncü sırada bitireceğiz. Camiamız artık birlik beraberlik içinde. Kulübü zirveye taşıyacağız. Teknik ekip ve oyuncularım, verdikleri galibiyet sözünü tuttular. Biz de gerekeni yapacağız.”

Beşiktaş derbiye yabancı hakem istemiş, TFF Yasin Kol'u görevlendirmişti

Beşiktaş derbiye yabancı hakem istemiş, TFF Yasin Kol'u görevlendirmişti

Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından Beşiktaş, kritik maçlarında düdüğün yabancı bir isme verilmesini istemişti. TFF'ye Galatasaray maçı için dilekçe verilmiş ancak talep kabul görmemişti. Derbiye Yasin Kol'un atandığı açıklanmıştı. Atamaya yönelik siyah-beyazlı kulüpten şu açıklama gelmişti:

'Yapılan adaletsizlik yetmezmiş gibi bu karşılaşmaya bizi daha önceki sezonlarda Alanya'da doğramış, FIFA kokartı olmayan, yabancı dil bilmeyen ve kariyerinde derbi bile yönetmemiş bir hakemi vermişler. Bu saatten sonra hakemin kim olduğu da umurumda değil isterse federasyon başkanı gelsin kendisi yönetsin'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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