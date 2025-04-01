Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Yabancı Hakem Açıklaması
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Yabancı Hakem Açıklaması
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fanatik'e verdiği röportajda 2-1 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasını değerlendirirken maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talepleri olan yabancı hakem konusuna açıklık getirdi. Durumun yanlış anlaşıldığını belirtti.
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Beşiktaş derbiye yabancı hakem istemiş, TFF Yasin Kol'u görevlendirmişti
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