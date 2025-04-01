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Galatasaray'ın Yeni Transferi Frankowski Sezon Sonunda Gidiyor

Galatasaray'ın Yeni Transferi Frankowski Sezon Sonunda Gidiyor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
01.04.2025 - 11:46

Kış transfer döneminde şampiyonluk için kadrosuna birçok ekleme yapan Galatasaray, şu ana kadar yeni hiçbir oyuncudan istediği verimi alamadı. Transferler hem maliyet hem de oyuna uygunluk açısından sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından sorgulanırken takımdan ilk gidecek isim belli oldu. (Milliyet - Skorer)

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Kaybedilen derbi sonrası gözler Fenerbahçe maçında

Kaybedilen derbi sonrası gözler Fenerbahçe maçında

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olan lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin kazandığı haftada sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Frankowski'nin ilk yarının son bölümünde kırmızı kart görmesi Okan Buruk'un planlarını bozdu, mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Şampiyonluk yolunda üç puan geride bırakılırken tüm dikkatler 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında. Okan Buruk'un ilk 11'de farklı isimlere yer vermesi bekleniyor.

Sezon sonunda takımdan ayrılıyor

Sezon sonunda takımdan ayrılıyor

Skorer'in aktardığına göre, devre arası transfer döneminde Fransa'nın Lens takımından kiralık olarak kadroya kazandırılan Przemyslaw Frankowski'nin satın alma opsiyonu bir sürpriz yaşanmazsa kullanılmayacak. Polonyalı oyuncunun İstanbul kariyeri noktalanacak. Galatasaray, Frankowski için Lens'e 1 milyon euro kiralama bedeli ödeneceğini açıklamıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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