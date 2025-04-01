Galatasaray'ın Yeni Transferi Frankowski Sezon Sonunda Gidiyor

Kış transfer döneminde şampiyonluk için kadrosuna birçok ekleme yapan Galatasaray, şu ana kadar yeni hiçbir oyuncudan istediği verimi alamadı. Transferler hem maliyet hem de oyuna uygunluk açısından sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından sorgulanırken takımdan ilk gidecek isim belli oldu. (Milliyet - Skorer)