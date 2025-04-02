Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarından Takımlarına Tepkiler
Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarından Takımlarına Tepkiler
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda bir derbiden daha galibiyetle ayrılamadı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a çeyrek finalde elendi. Taraftarın sabrı taştı. Sosyal medyada Mourinho ve Ali Koç'a tepkiler yükseldi. Galatasaraylılar ise hem oyundan hem de sonuçtan çok memnun göründü.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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