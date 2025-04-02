Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda bir derbiden daha galibiyetle ayrılamadı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a çeyrek finalde elendi. Taraftarın sabrı taştı. Sosyal medyada Mourinho ve Ali Koç'a tepkiler yükseldi. Galatasaraylılar ise hem oyundan hem de sonuçtan çok memnun göründü.